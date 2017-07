Vassallo será electo presidente entre denuncias de presiones y desmentidos

Junta Departamental Como ya hemos adelantado, el próximo lunes a las 20 horas se estará realizando la sesión extraordinaria que tendrá como objetivo elegir la nueva mesa de la Junta Departamental, es decir los ediles elegirán al Presidente 2017-2018 y a los dos representantes que ocuparán las vicepresidencias. Como es sabido, a instanciaos de un acuerdo generado en el comienzo de la legislatura, pese a haber ingresado a la Junta como suplente y por la lista 404, el edil Danilo Vassallo, es el nombre propuesto por la lista 50, grupo que lidera el Diputado Ruben Bacigalupe, para que ocupe el cargo. En medio de la negociación, que no ha sido fácil, ya que Vassallo tiene algunas resistencias, desde Alianza por San José, ha trascendido que se acompañará el nombre propuesto por la 50, pese a tener reparos en su designación. No se descarta que fundamentalmente las edilas del sector, acompañen con su voto la designación, argumentando en sala "que se trata de disciplina partidaria", y en defensa de mantener el acuerdo alcanzado al principio del período. Desde el Frente Amplio, el tema no ha sido menos debatido, y trascendió que con la misma motivación la oposición acompañará el nombre. De todas maneras, en las últimas horas se ha sumado un nuevo elemento. Quién más ha criticado a Vassallo en todo el período es la edila socialista Mariana De Los Santos. Según la legisladora, las constantes licencias solicitadas por la edila titular Ana Laura Porley, para que ingresara Vassallo, y su posterior renuncia, que permite que Vassallo "sea elegible" como presidente, son una burla a la ley de cuotas. Esta situación la ha denunciado permanentemente, y de hecho no votó ninguna de las licencias, ni la renuncia de Porley. Justamente De Los Santos, planteó ayer en el programa de nuestro Colega Jorge Gutiérrez Pérez, de Radio 41, haber sido presionado desde el sector oficialista "Sumate" para que votara al dirigente de la 50. Según explicó, el PN entiende que es necesaria la unanimidad para mantener el acuerdo y que en caso que la edila no lo acompañe el acuerdo "cae", perdiendo el FA la vicepresidencia y la presidencia en las comisiones. Según De los Santos, además se ha intentado amenazar con sacar a luz a un tema que dijo: "no existe o si existe, no han presentado las pruebas". Finalmente la legisladora aseguró que si se confirma la designación de Vassallo, renunciará a la presidencia de la comisión que viene ocupando. Los descargos En el mismo programa, Juan Martín Álvarez, coordinador del Sumate, desmintió «categóricamente» que se hayan registrado presiones, pero defendió la necesidad que "si hay un acuerdo es para ser cumplido". Explicó que es "al sector a quien corresponde el cargo, y es el sector quien define quien es su representante. En este caso, es la lista 50 la que pone el nombre y nosotros no podemos decidir por la lista 50, como tampoco definimos los nombres que los sectores proponen para las vicepresidencias. Según Álvarez, "existe preocupación dentro del FA por este tema, y ha sido desde el FA que se ha planteado esta preocupación. Todas las conversaciones han sido ha instancias del FA, nosotros no hemos convocado a ningún diálogo para que se vote a Vassallo, sino que ha sido desde el FA que el tema se ha planteado. Relativizó posteriormente la necesidad que "estén todos los votos" para que se mantenga el acuerdo, aunque señaló que "sin perjuicio de marcar que se está incumpliendo".