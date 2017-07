Totalidad de trabajadores de granja de la empresa, al seguro de paro

Mi Granja La empresa Mi Granja determinó en las últimas horas el envío de los trabajadores al seguro de paro. El dirigente de la Unión de Trabajadores y Asalariados Rurales Germán González, confirmó que la empresa Mi Granja decidió el envío de su plantilla de trabajadores al seguro de paro por tiempo indeterminado.

La medida responde a la actual situación que atraviesa la granja a nivel nacional, que está en un momento crítico, de acuerdo a expresiones de González a Radio 41, el departamento de San José no es ajeno a la realidad nacional, donde hace poco tiempo se tuvo que tirar 15 mil kilos de manzanas por falta de colocación.

En relación a la situación puntual de la citrícola, el dirigente Germán González informó que por estos días habrá una instancia entre la empresa y el sindicato para buscar soluciones a la situación generada. Gonzáles recalcó que la medida de la empresa es por tiempo indeterminado, por lo que puede resolverse pronto como tener un tiempo más extenso. La intención es buscar una solución, con reuniones que se vienen llevando desde el viernes y que continuarán en este sábado.

El dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales recordó que esta no es una situación específica de Mi Granja, sino que afecta a todo el sector. Germán González expresó que hace dos años 'cambiaron las reglas del juego', donde al sector exportador frutícola se le retiraron algunos beneficios como el reintegro del IVA, por lo que hace que Uruguay no sea competitivo mirando la región.

Todo esto obliga a que se busquen alternativas con el fin de preservar las fuentes laborales en el sector.

En el caso concreto de Mi Granja, los trabajadores afectados por el envío al seguro de paro son treinta y cinco, al tiempo que desde el sindicato se sigue negociando con la empresa para buscar una solución lo más pronto posible.