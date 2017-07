Parque instalado en predio de AFE cuenta con las habilitaciones necesarias

ISJ anunció retiro del "punto verde" ubicado detrás de la cancha de Nacional, por mal uso de la ciudadanía. Además la dirección reforzará la recolección de residuos en Ciudad del Plata Días atrás, nuestro colega Leonardo Ábalo, publicaba en su cuenta personal de Facebook, un foto en la que podía apreciarse que parte de la infraestructura colocada en el parque de diversiones que se ha montado en el predio de AFE para estas vacaciones, estaba al menos en primera instancia, algo precaria. Dejaba registro gráfico de la situación. Algunos días después, concretamente el martes en la noche, se registraba un episodio en el lugar que fue rápidamente informado, y si bien las versiones son diferentes, en cualquier caso, el resultado fue un niño de 11 años lesionado, con un corte importante a la altura del glúteo, además de un golpe en la cabeza. La situación se habría registrado en el juego conocido como "Barco Pirata", y fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital local para recibir atención médica. Tras la realización de la reunión de Gabinete en la jornada de ayer, el único vocero designado fue el Director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira, quien brindó información vinculada a su repartición, pero la oportunidad fue propicia para consultarle sobre la situación planteada y los controles existentes.Allí en rueda de prensa Silveira señaló: "tomamos conocimiento de la situación, y queremos darle la tranquilidad a la población que justamente esa es una de las tantas empresas a las que nosotros le exigimos una serie de recaudos que de alguna manera nos garantizan el buen cumplimiento de la normativa. Le exigimos certificado de técnicos por su instalación eléctrica, tiene también certificación de los ingenieros desde el punto de vista mecánico, están registrados como empresa, tienen seguro, y la habilitación de bomberos. Es una serie de requisitos, que están plasmados en el expediente…". Silveira aprovechó el momento para enfatizar que desde su gestión se viene reivindicando y solicitando a todas las instituciones, "por más que sean de beneficencia", que deben cumplir con la normativa prevista. Silveira dijo: "siempre están buscando algunos otros caminos que no son los correctos, procurando realizar un beneficio, una actuación o con en el caso de las últimas horas para beneficio propio. Nosotros somos muy celosos, por este tipo de cosas. Hoy estamos muy tranquilos porque realmente se cumplieron todos los requisitos que hemos exigido y que estaban a nuestro alcance…". Al ser consultado sobre la habilitación dijo: "en el caso de esta empresa, hay un ingeniero que certifica que mecánicamente todos los juegos están aptos y habilitados…". Silveira explicó que aunque existe ciertamente algunos faltantes de legislación, las exigencias son las mayores y en esa línea se debe transitar, que todas las instituciones o las empresas que quieran realizar un evento, un espectáculo o cualquier actividad tiene que realizar las habilitaciones necesarias, entre otras cuestiones, para hacerse responsable en caso de algún accidente o de alguna situación no deseada o imprevista. "se nos está haciendo muy difícil", reconoció el jerarca, "porque no todas las instituciones deportivas o sociales, se quieren adecuar a este tipo de requisitos (…) se nos exige responsabilidad y control y muchas veces las instituciones buscan acortar caminos para la habilitación". Los anuncios Según informó Silveira, la Intendencia resolvió que "se va a dejar de prestar el servicio del punto verde que se ubica detrás de la cancha de Nacional, por el mal uso que ha realizado la población del mismo. Hemos resuelto el retiro del punto verde, y en los próximos días informaremos si ese punto verde se pierde o se reubica, con la advertencia que la ciudadanía tiene que hacer un buen uso de los servicios. Explicó que: "se han tirado equipamiento y mobiliario, dentro de un arroyo, se depositan los residuos fuera del lugar y eso nos está afectando…". Consultado sobre la permanencia del sistema de puntos verdes, señaló que "por ahora se mantienen".El otro anuncio que realizó el Director de Gestión Ambiental y Salud, es que en los próximos días se reforzará la recolección de residuos en Ciudad del Plata. Allí se incorporará un día más a las tareas derivadas por los 45 contenedores existentes en la localidad. Además se le agregará un complemente los días martes, jueves y sábado, para la recolección en los alrededores de los contenedores, "con lo que en alguna medida vamos a estar ayudando al sistema que tiene el propio Municipio y fortaleciendo la demanda que tienen los vecinos respecto a la recolección de residuos domiciliarios…"