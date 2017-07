Falero empezó con los cambios en el Gabinete

Pedro Bidegain asumió Obras En conferencia de prensa el Intendente José Luis Falero presentó a Pedro Bidegain como nuevo Director de Obras sustituyendo a Nelson Acosta. Tal cual había sido adelantado, comenzaron en este mes de julio las rotaciones en el Gabinete del Ejecutivo departamental. La primera modificación recayó en la Dirección de Obras, luego de la polémica generada con el anterior titular Nelson Acosta por sus declaraciones sobre las obras en Ciudad del Plata. El Intendente José Luis Falero, acompañado por la Secretaria General Ana María Bentaberry, el ahora Sub Director de Obras Nelson Acosta y el propio Pedro Bidegain, encabezó una conferencia de prensa en la que hizo oficial la modificación.

José Luis Falero informó que la mayoría de las direcciones tienen su sub dirección, cosa que no sucedía con Obras, por lo que ante la necesidad de encarar un trabajo muy importante, se resolvió tomar esta decisión. Acosta, según informó el jefe comunal, desde la Sub Dirección trabajará en el área de planificación de la dependencia, teniendo en cuenta las tareas que se deben realizar de aquí al final del período. El Intendente José Luis Falero enumeró alguna de las obras importantes que tiene por delante la comuna, como por ejemplo, una intervención en Luis Alberto de Herrera que será similar a la Avenida construida en Libertad. También está proyectada la transformación del pavimento de la Avda. Rivera en todo su trayecto, lo que demandará 'especial atención' aseguró Falero.

Por otra parte, Pedro Bidegain además, comenzó a tomar contacto con los cinco responsables de zona, en la planificación llevada adelante por esta administración, sobre todo para el tratamiento de la caminería rural.

En tal sentido José Luis Falero aseguró que esta zonificación departamental ha sido positiva, contando además con el clima que ha permitido avanzar de buena manera en la recuperación de los caminos. La intención del ejecutivo es llegar al verano con los caminos en las mejores condiciones para la producción.

Pedro Bidegain en tanto expresó su interés de ser 'un eslabón más en la cadena de la Dirección de Obras'. El novel Director se refirió a este nuevo desafío que le toca, como una responsabilidad que pretende afrontar con la más absoluta seriedad. Bidegain dijo a Radio 41 que estos primeros días será de acomodar la agenda para luego comenzar una recorrida por cada una de las cinco zonas, a fin de analizar la situación de cada una y eventualmente fijar prioridades para la continuidad de los trabajos. Repercusiones… Desde el Frente Amplio se conocieron opiniones respecto de esta determinación adoptada por el Intendente José Luis Falero. El Coordinador de la bancada Edil Pablo García expresó que la medida de remover a Nelson Acosta fue 'acertada' desde el ejecutivo, dado que su desempeño había causado fuertes críticas, y las declaraciones sobre Ciudad del Plata fueron demostrando su 'desconocimiento de la situación'. En relación a Bidegain, García sostuvo que es un hombre que está dentro del Ejecutivo y que conoce el funcionamiento por lo que se abre una carta de crédito. Además, según el Edil, el nuevo Director está capacitado para responder las inquietudes que su colectividad presentará en el llamado a sala.

El también Edil Javier Gutiérrez, opinó sobre este cambio al que calificó de 'agridulce', dado que se pone en duda la efectividad del cambio cuando Nelson Acosta continúa con responsabilidades importantes en el área.

El líder de Alianza Nacional, Senador Carlos Daniel Camy, deseó éxitos a Bidegain en esta nueva gestión, a quien definió como un hombre comprometido con la gestión de la comuna. Camy prefirió no ahondar en detalles sobre laactuación de Acosta al frente de la Dirección. Por otra parte y desde Ciudad del Plata, la Alcaldesa Laura Colombo expresó que para ella será 'el mismo perro con diferente collar' al referirse a este cambio. Colombo criticó la falta de conocimiento de la zona, y de la ausencia de los directores de todas las áreas en su ciudad. Para Colombo hasta ahora las obras realizadas por la Intendencia, son 'un maquillaje de la petaca de Falero', que se acentuarán al acercarse el período electoral.