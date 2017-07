Vecinos unidos para recuperar taller de UTU desvalijado por delincuentes Escrito por -- La Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa continúa recibiendo donaciones para recuperar el taller de mecánica automotríz que fue desvalijado por delincuentes en los últimos días. En la madrugada del pasado miércoles 28 de junio, desconocidos ingresaron al taller mediante la destrucción de una pared y se llevaron todas las herramientas y maquinaria que había en el lugar.

El hecho ocurrió exactamente un mes después de que delincuentes ingresaran al taller de carpintería robando gran cantidad de herramientas de mano, lo que conmovió a la comunidad educativa, que decidió entonces iniciar una campaña para recolectar materiales de construcción, herramientas, maquinaria y fondos para recuperar el taller, para que los alumnos no pierdan la oportunidad de continuar con las clases.

Según explicó la docente y dirigente de AFUTU, Ana Bravo, es casi imposible que el Consejo de Educación Técnico Profesional envíe nuevamente el material en el correr de este año, por lo que se apeló a la solidaridad de la comunidad para que los estudiantes no se vean perjudicados.

Desde la institución se informó que se necesitan herramientas, maquinaria y aproximadamente 800 bloques para levantar nuevamente la pared derribada, trabajo que realizará la brigada solidaria del SUNCA.

La población dio una rápida respuesta al pedido de ayuda y comenzó entonces a colaborar tanto sea con bloques, materiales de uso del taller y dinero para reconstruir el mismo cuanto antes. Durante las vacaciones de julio la UTU continúa recibiendo donaciones, e incluso van a buscarla en caso de que los ciudadanos no puedan acercarla hasta la institución. Además se abrió una cuenta en Abitab Nº 77063, para quienes quieran colaborar en forma económica.

Por más donaciones o más información, llamar a los teléfonos 2347 2021, 2347 1459 ó 2347 5197.

Publicidad Google