Entre 60 y 70 alumnos de la UTU reciben su desayuno diariamente

Del Curti: "quien me criticó en su momento fue la directora del MIDES pero hoy no está, la respuesta es implementada por Políticas Sociales de la ISJ" Al igual que hace algo más de un año, cuando el edil nacionalista, integrante de la lista 33, Danilo Del Curti presentó en la sala de la Junta Departamental su preocupación por situaciones de "desmayo" que se estaban registrando en la Escuela Técnica, por la falta de alimentación de algunos de los alumnos, el tema generó un rápido debate en esferas institucionales como políticas. En las últimas horas, el propio edil, haciendo uso de la media hora previa en la sesión de ayer, expresó su satisfacción porque actualmente está funcionando en ese centro educativo "la copa de leche", en la que según informó entre 60 y 70 alumnos concurren diariamente a recibir un desayuno. El edil expresó que "había concurrido en las últimas horas a la Escuela Técnica María Espínola Espínola, y allí se le había informado que "el problema de los chiquilines que se encontraban mal alimentados en la mañana, hoy está cubierto y unos 60 o 70 alumnos se están alimentado con este sistema", que además dijo: "se está implementando por intermedio de la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia…". Dijo estar muy satisfecho con la información recibida, ya que "cuando uno se preocupa por un tema, y luego se logra una solución lo que hace es ponerse contento y agradecer a quienes lo hacen posible…". Del Curti señaló que con el sistema se ha logrado cubrir esa demanda y que en caso de ser necesario es posible incrementar el número de desayunos…". Al ser consultado sobre las derivaciones políticas que su planteo tuvo, emprendió contra el Mides y dijo: "fuimos cuestionados porque lo dijimos en forma directa, dijimos que los chiquilines se desmayaban y pareció que decíamos malas palabras. La señora Directora del MIDES fue quien entró en ese tema, y hoy no está. El MIDES no está presente, se hizo cargo la Intendencia por intermedio de PP.SS. La crítica que se me hizo fue por haber actuado directamente y por la trascendencia que el tema generó en los medios…." Aseguró que lo único importante es que el servicio se está cumpliendo y que los alumnos tienen acceso al desayuno lo que no ocurría anteriormente.