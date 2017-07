ISJ pretende pasar de un 2% a un 40% de reciclado y disminuir entre un 20% y un 30% la cantidad de residuos que se genera

Mes del ambiente En el Espacio Cultural se desarrolló la primera Jornada de Reflexión y Acción sobre el Medio Ambiente, instancia quese cumplió con diferentes expositores durante el fin de semana. Con la participación de destacados panelistas, la actividad fue planteada en busca de concientizar sobre el cuidado del Medio Ambiente y la situación que hoy se tiene a nivel de nuestro país. El pasado sábado por ejemplo se contó con la participación del Director Nacional de Medio Ambiente Ing Alejandro Nario entre otros expositores que platearon distintas temáticas vinculadas al tema central. El viernes entre tanto, uno de los panelistas fue el productor Eduardo Bauzá, en representación de la Red de Agroecología, en este caso tratando el tema de la producción agroecológica y los perjuicios que originan los agroquímicos. En la jornada del sábado se analizaron algunos aspectos jurídicos que existen en torno al cuidado del medio ambiente, con distintos exponentes que dieron variados aportes al tema. Aumentar reciclaje Durante el desarrollo del encuentro, una de las exposiciones estuvo a cargo del Sub Director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Juan Carlos Álvarez. La temática estuvo centrada en los fortalecimientos, las debilidades y las acciones vinculadas con la recolección y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. Como es sabido, el tema, además de un difícil abordaje, ha generado repercusiones desde el punto de vista político. Entre otras cosas trascendentes que el jerarca presentó a los asistentes, señaló que. en su momento nuestro centro de disposición final fue reconocido como uno de los mejores del país, y el mejor gestionado por una repartición pública en todo el país. Pese a esto reconoció que se está trabajando fuerte para recuperar ese sitial, lo que es un reconocimiento explícito que en los últimos años no se ha podido trabajar como es necesario, según dijo "por avatares de la administración". Además de las mejoras que se han planteado en los últimos tiempos, como por ejemplo la adquisición de un equipo de bombeo nuevo para los lixiviados, allí se informó que se viene analizando la posibilidad de mejorar las instalaciones aumentando su capacidad, señalando que esto además se enmarca dentro de un plan que ya está elaborado en la que entre otros aspectos, se podría profundizar un plan para la realización de compostaje, y se busca mejorar sensiblemente la cantidad de reciclado que se registra en el lugar. Señaló que en la actualidad solo se recicla un 2% de los materiales que llegan al vertedero y que el plan establece como objetivo llevar ese guarismo a un 40%. Al día de hoy, la mayor cantidad de reciclado se da en relación a chatarra y a envases de agro tóxicos, ya que existe compradores para esos elementos, pero que muchas veces los propios vaivenes del mercado hacen que se recicle algunos elementos y otros no generen interés. Informó también que en la actualidad son solamente tres los recicladores que trabajan en el lugar, en donde es recibido el 75% de los residuos del departamento.



Reducir la cantidad En el mismo marco y sobre el cierre de la actividad, el Director de la repartición Yawrynn Silveira, aseguró que comenzará a desarrollarse un plan tendiente a reducir la cantidad de residuos que se generan. El objetivo es lograr una reducción de entre el 20 y el por ciento. En el comienzo se prevé realizar diferentes instancias de concientización en los diferentes centros educativos, ya que se entiende necesario generar un cambio en los hábitos de la población, desarrollando la generación de compost, y reduciendo la cantidad de residuo per cápita, el que, al igual que en el resto del país, sigue siendo muy alto.