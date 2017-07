Sindicato Policial busca mejores condiciones de trabajo

Reuniones ante el MTSS En la Oficina de Trabajo se reunieron este lunes representantes del Sindicato Único Policial y Jefatura de Policía para negociar condiciones laborales de los efectivos El pago de la nocturnidad y otros temas inherentes a la función de los efectivos policiales comenzaron a ser negociados este lunes en el ámbito de la oficina de trabajo. La instancia realizada en San José se suma a otras que se vienen desarrollando en otros departamentos del país. El Secretario General del Sindicato Alejandro Álvarez confirmó que a la sede del Ministerio de Trabajo se citó al Ministerio del Interior para tratar temas vinculados con la negociación colectiva, y el cumplimiento de la Ley de nocturnidad. Los temas fueron presentados en los diecisiete departamentos donde el sindicato tiene representación de acuerdo a lo expresado por Álvarez en Radio 41.

Paulatinamente en los distintos departamentos se ha ido convocando a las instancias de negociación como la que se sucedió este lunes en San José. Dentro de los distintos temas reclamados, esta Ley de nocturnidad hace dos años que está vigente, pero los efectivos policiales hasta ahora no han estado contemplados.

También busca mejorar los aspectos laborales de los efectivos, observando en cada departamento las condiciones en las que se presta el servicio, si los policías cuentan con los elementos necesarios para el desarrollo de la tarea, tanto en el patrullaje como quienes se desempeñan en los ámbitos carcelarios, también las condiciones sanitarias de los lugares donde se cumplen funciones.

Álvarez enfatizó que la del lunes fue una primera instancia, a la que sucederán otras, dado que reconoció que son temas que no se solucionarán de un día para el otro, pero de todas formas se sienta el precedente que el sindicato está preocupado por todos esos puntos que se reclaman.

A nivel nacional el gremialista consideró que se han logrado avances en cuanto a temas de higiene y edilicios. Ejemplificó la situación de la Seccional 9ª, que se encontraba debajo del Estadio Centenario, y los días de partido el orin de los baños inundaba las instalaciones de la misma. Por lo que se había pedido el traslado de esa unidad, cosa que se logró. En ese sentido y a nivel departamental, destacó que en general no hay mayores dificultades desde ese punto de vista.