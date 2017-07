369 niños y adolescentes no están registrados en San José

Asignaciones Familiares El Banco de Previsión Social dio a conocer en detalle la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no se encuentran en el sistema educativo En nuestro departamento 369 niños, niñas y adolescentes no se encuentran dentro de los registros de las instituciones de enseñanza formal y no formal. Por este motivo, se corre el riesgo de perder el beneficio de la Asignación Familiar en caso de no poder justificar su concurrencia a algún centro educativo. Al respecto desde el BPS se brindó información para regular la situación de las personas que se encuenran dentro de esa lista.

Para informarse sobre quienes están en esta situación se podrá consultar, con el número de Cédula de Identidad del beneficiario, en la página web www.bps.gub.uy, telefónicamente por el 19 97 o en Sucursales y Agencias del BPS de todo el país.

En caso de no encontrarse en la nómina, no deberá realizar ningún trámite.

En el caso de estar incluido en la nómina de no registrados en Centros de Enseñanza, deberá presentar en las oficinas del BPS el certificado que compruebe estar inscripto en algún Instituto Público o Privado de enseñanza: Primaria, Secundaria y CETP (ex UTU) o en Instituciones de Educación No Formal. Para ello, podrá utilizar el modelo de Certificado de Escolaridad, publicado en la Web del BPS o retirarlo en sus oficinas.

Los Colegios Privados (AUDEC Asociación Uruguaya de Educación Católica) y AIDEP (Asociación de Institutos de educación Privada) como las Instituciones No Formales podrán ingresar por la página Web el certificado que acredite la asistencia en sus Centros de Estudios.

De no comprobar la correspondiente inscripción antes del 31/07/2017, se suspenderá el pago de las Asignaciones Familiares a partir del mes de cobro Setiembre 2017. De presentar la constancia con posterioridad a esa fecha, se rehabilitará el beneficio de forma inmediata.