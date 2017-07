A 44 años del Golpe de Estado en el Uruguay

Charla en AUTE

El pasado miércoles 27 de junio se realizó en el local de AUTE (en Zorrilla y Sarandí), la charla abierta "A 44 años del Golpe de Estado en Uruguay- Reivindicamos la huelga general y la lucha contra la dictadura de la mano de los militantes que la llevaron adelante". Participaron: la Profesora de Historia Adriana Viña, el Maestro Aquiles Delfino, el Trabajador Textil Rogelio Rodríguez y Lisandro" Loche" Barceló. Entrevistamos a Adriana Viña, quien destacó que hay mucha bibliografía sobre el tema, escrita por las Fuerzas Armadas, por los Grupos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, por historiadores, testimonios, y fotografías como las de Aurelio González que también son un elocuente documento. Agregó que "Hay aún mucha tela para cortar" sobre este inagotable tema, entre otros el estudio del Plan Cóndor, trama que unía a las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil…

Sebastián Ríos Giacosa, un joven ex- alumno mío. Él organizó este acto conmemorativo del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay. Aquiles Delfino, habló como maestro destituido en la dictadura. El Trabajador Textil Rogelio Rodríguez, oriundo de Canelones (vivió y vive en Montevideo), contó la movilización en "Alpargatas", porque estaba ligado a esa fábrica. Lisandro "Loche" Barceló se refirió a la movilización estudiantil, pues era estudiante de Magisterio, cuando se produjo el Golpe. Los estudiantes tuvieron mucha actuación. Mencionemos las influencias del '68 del Mayo Francés y las manifestaciones en EE.UU., contra la Guerra de Vietnam…

Hice una síntesis como profesora de Historia. Ellos contaron lo que vivieron en ese momento del Golpe de Estado. El público hizo varias preguntas.

Ya pasaron 44 años. No es una historia "tan reciente" y se puede analizar con cierta objetividad. La Historia es una ciencia social y está en construcción permanente. Se irán encontrando nuevos datos, documentos, interpretaciones y posturas historiográficas.

La simplista y perimida "Teoría de los dos demonios"

_ En mis clases de Historia siempre traté de erradicar la "teoría de los dos demonios" que se manejó durante algunos años, tanto por gente de izquierda como de derecha. Explica el golpe de estado en Uruguay como la consecuencia del enfrentamiento entre el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros, y las Fuerzas Armadas. Es muy simplista, porque obvia muchos factores y explicaciones. Está totalmente perimida.

La caída del Neobatllismo y la crisis económico-social

_ Fue mucho más complejo, ya que confluyeron causas políticas, económicas, sociales… El golpe se fue gestando paulatinamente, durante años.

_ El 27 de junio de 1973, el Presidente de la República era Juan María Bordaberry, determina y decreta la disolución de las Cámaras [de Diputados y de Senadores]. Es el golpe de estado en sí, que instauró esta dictadura cívico-militar. No obstante, si nos remontamos hacia atrás, muchos elementos indican que eso podría haber ocurrido en otro momento. Francisco Panizza plantea en su libro "Uruguay, batllismo y después", que él no se explica cómo había durado tanto tiempo la democracia en el Uruguay, cómo no se había producido antes ese golpe de estado.

Incidió entre otras cosas, la crisis económica y social que vivió nuestro país desde 1955, cuando cae el "Modelo Neobatllista", y no es solo "culpa" de ese modelo. Hechos mundiales repercuten en nuestro país, desarticulando un estado que tenía fuerte intervención en varios aspectos y en particular, en el desarrollo de las industrias. Eso generó muchos empleos. Cuando todo se desarticula, se cierran fábricas y las empresas que el estado había amparado, no se sostienen por sí solas.

Los economistas dicen que Uruguay generó durante todo el Modelo Neobatllista, una muy rápida exportación de elementos. Cuanto más profundizaba su modelo industrializador, más ayudaba a que otros países se recuperaran del deterioro provocado por la Segunda Guerra Mundial. Uruguay no tiene petróleo ni industrias de maquinaria pesada, por lo que debe importarlos permanentemente. Su mercado consumidor interno no suple la falta de mercados en el exterior. El cierre de fábricas deja mucha gente sin trabajo:Comienzan la inflación, los paros, los reclamos y manifestaciones en las calles.

_Hubo una gran represión de la policía en las manifestaciones contra el gobierno.

_ Sí. Es más dura que en épocas anteriores.

Los dos Colegiados Nacionalistas liberalizan la economía: el estado ya no va a fijar más el precio del dólar, se abre a los mercados del exterior, ya no se continúan apoyando determinadas industrias. Se torna un régimen agroexportador, con una reforma monetaria y cambiaria en el año 1959, que termina de desarticular el modelo neobatllista. Ya tiene los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Segundo Colegiado Blanco se aparta del eje herrero-ruralista del primero, pero no encuentra un modelo económico y social que dé una respuesta rápida y efectiva a la gente. Se llama a los técnicos y aparece el Plan de la Comisión de Inversión de Desarrollo Económico (CIDE). Ellos analizan las causas de los problemas y se dan cuenta de que son estructurales: el latifundio, la agroexportación…



Múltiples factores inciden en la pérdida de la democracia

[Benjamín]Nahum decía que después del Neobatllismo no hubo nadie que tuviera un proyecto de país a futuro y a largo plazo. Ese deterioro en la década del '60, se nutre de elementos externos como la Revolución Cubana (1959). Los efectos de la Guerra Fría, (el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética), llegarán a América Latina. Estados Unidos emprenderá una serie de apoyos a América Latina para ejercer un control sobre los países latinoamericanos, para que no se expanda la Revolución Cubana. Uruguay firma cartas con el FMI en las que el Fondo Monetario da recetas para liberalizar la economía. De ahí vino la enorme inflación de esa década. En ese contexto surge el MLN Tupamaros, que defendían la idea de una guerrilla urbana.

Se daba la contrapartida de los grupos de ultraderecha funcionando: La "Juventud Uruguaya de Pie", "El Comando Caza Tupamaros", "El Escuadrón de la Muerte"…

Los partidos políticos tuvieron su rol. Amílcar Vasconcellos planteaba en un documento que teníamos un "Parlamento anodino", que no lograba cumplir la función efectiva para la que había sido electo.

Jorge Pacheco Areco asume la presidencia de la República en diciembre de 1967, cuando muere Oscar Gestido. Aplica las Medidas Prontas de Seguridad. El Parlamento las levanta y él las vuelve a implantar una y otra vez. El Parlamento no puede contrarrestar el autoritarismo de Pacheco.

_ La Constitución de 1967 es muy "presidencialista".

_ Termina con el colegiado. El Poder Ejecutivo se torna muy unipersonal, con poder de veto y envío de leyes de urgente consideración. Se resquebraja la democracia.

Van tomando más poder las Fuerzas Armadas antes vinculadas al Partido Colorado. En el ´58 cuando gana las elecciones el Partido Nacional con el eje herrero-ruralista, esos cambios provocan divergencias en el ejército, que se percibirán después. Pensemos en los Comunicados "Programáticos" N°4 y 7 de las Fuerzas Armadas de febrero de 1973. Hubo una movida en ese momento.

_Algunos historiadores afirman que el "verdadero" golpe fue en febrero de 1973.

_ Sí. El Acuerdo de Boiso Lanza entre Juan María Bordaberry y los mandos militares también tuvo su peso.

En 1972, el MLN Tupamaros estaba totalmente desarticulado. Sería pertinente analizar todas las etapas de ese movimiento, que pasó de la aceptación al rechazo del pueblo, porque tomó medidas cada vez más violentas.

En el libro "Antes del silencio", Miguel Ängel Campodónico entrevista a Juan M. Bordaberry y él dice: "yo no soy masón y por lo tanto, estoy dispuesto a la disolución de las Cámaras".

En 1971 el Partido Nacional denunció un fraude electoral. Hay documentación sobre eso.

_ Se dijo que el presidente debió ser Wilson Ferreira Aldunate y no Bordaberry.

_ Wilson fue el líder más votado. No se puede comprobar totalmente el fraude pero hay dudas. Había un proyecto para la reelección de Pacheco Areco.

Bordaberry se pronuncia contra los partidos políticos. Dijo que eran todos corruptos, lo que le acarreó más adelante problemas con los militares, que decidieron destituirlo.

La persistente resistencia

_ En la charla de AUTE se puso el acento en la huelga general que duró 15 días.

_La Central Nacional de Trabajadores, ya en 1964 había planteado que ante un golpe de estado se haría la huelga general, con ocupación de lugares de trabajo, que se sostuvo durante todos esos días. Estaba todo muy organizado. Hubo ollas populares, en la Enseñanza Media liceos populares. Sabían que la represión sería muy dura y así fue.

Esa huelga demostró el compromiso de los sindicatos, que está documentado. Era una sociedad con conciencia de clase, movilizada. Cuando se levantó la huelga muchos trabajadores siguieron militando solapadamente. Los gremios se reorganizaron de otras formas durante la dictadura y más en el '84 y el '85, cuando ya resurgía la democracia.

Luis Eduardo González, habla de tres etapas de la dictadura. También afirman eso [Gerardo] Caetano y [José] Rilla. La primera, la Dictadura Comisarial; la segunda, Fundacional; la tercera, Transicional (de 1980 en adelante). Fue muy dura. Tuvo una cantidad enorme de presos.

_ Se comprobó que hubo desapariciones, torturas y represión…

_ El '80 marcó un hito, porque hubo un plebiscito y ganó el "NO" a la Constitución que proponía la legitimación de los militares en el poder.

La transición se dio también porque hubo cambios en la política exterior de EE.UU, y del apoyo que dio al principio a los golpes de estado y dictaduras de Latinoamérica.

