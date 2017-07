Falero: Si descontamos la inversión Led, tuvimos un superávit de 20 millones de pesos Escrito por -- Anoche se presentó la rendición de Cunetas 2016. El déficit fue del entorno de los 48 millones de pesos, que según Falero surgen de haber cargado toda la inversión en luminaria Led, de no ser así habría un superávit de 20 millones de pesos Finalmente en la noche de ayer, la Intendencia de San José, presentó en la Junta Departamental la Rendición de Cuentas 2016. La instancia se cumplió en la misma jornada que se desarrollaba una sesión en Homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. Por lo que luego de la instancia extraordinaria, fue posible consultar al intendente José Luis Falero sobre el resultado del ejercicio. Textualmente y al ser consultado sobre el resultado final de la Rendición dijo: "de acuerdo a lo que habíamos anunciado en su momento, hemos logrado un equilibrio presupuestal y mejor aún de lo que pensábamos. Habíamos pensado en un equilibrio presupuestal, salvo, lo que habíamos manejado del compromiso de la luminaria led que nos comunicaban que teníamos que cargarlo al ejercicio del año pasado, sino hubiese sido así, hubiésemostenido un superávit de unos 20 millones de pesos aproximadamente. O sea que aparece un déficit de 48 (millones de pesos) y descontando los 69 (millones de pesos) que tuvimos que cargar a último omento, nos da una alegría enorme poder confirmar lo que preveíamos, un abatimiento del déficit, un equilibrio de las cuentas sin que afecte la inversión. Estamos todavía superando lo previsto en el presupuesto. Teníamos una inversión prevista en el quinquenio del 28% y cerramos con un 42% de inversión el año pasado. Si tenemos en cuenta que tuvimos que soportar el temporal más grande en la historia del Departamento y que además atendimos al sector productivo en casi 12 millones de pesos como devolución de tributos, nos da la tranquilidad que vamos por buen camino, y que en la medida de seguir en esta línea podremos plasmar nuestras máximas aspiraciones…"Consultado particularmente por el déficit acumulado, señaló: "A mí el déficit acumulado es algo que no me preocupa porque es algo que ya está dentro de la disponibilidad, de cualquier manera se redujo…". Además señaló, "esto nos permite, mantenernos muy cautelosos en los gastos, seguir con lo que está previsto en el presupuesto. Teníamos previsto un 38% para gastos de personal, y estamos en un 32%, gracias a la eficiencia de la gestión. Y teníamos previsto en gastos de funcionamiento un 33% y estamos en un 25%. Eso nos marca que se está en la línea de optimizar gastos innecesarios, para volcarlos a inversiones. Son números alentadores que hay que cuidar…"

