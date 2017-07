Ombudsman: "compás de espera hasta el 21 de julio"

Sebastián Ferrero recibió ayer a los representantes de todos los partidos políticos para continuar en el análisis del tema. Se incorporó a la discusión el Partido de la Gente En la tarde de ayer, y como se había anunciado tras el primer encuentro, se reunieron los representantes de los diferentes partidos políticos con el Director de Descentralización, Dr. Sebastián Ferrero, para continuar en la búsqueda de consensos que permitan sugerir a la próxima administración la designación del "defensor del vecino". Como ya informáramos, la propuesta surgió desde el Partido Colorado, y desde el Ejecutivo se entendió necesario realizar los contactos políticos tendientes a "sondear" la voluntad de los actores políticos en función de este tema. Se recordará también, que tras la primera reunión, todos los participantes, que se realizó en la sede de la Intendencia, expresaron estar afines al menos "al espíritu" que impulsa la designación del "defensor del vecino", pero a la vez se adelantaba que el tema debía ser analizado con mayor profundidad por parte de cada colectivo, así fue que se fijó esta segunda reunión, en la que además se incorporó, tras haberlo solicitado, un representante del Partido de la Gente, que en lo departamental lidera Francisco Zunino. Faltó por motivos laborales el representante de Alianza por San José, el coordinad de bancada del sector Gastón Camy. Participó y fue ponderado por el Director de Descentralización, el presidente del Frente Amplio, Oscar Torito López, quien no había participado de la primera instancia. Finalizada la reunión, los dirigentes prefirieron que sea el propio Ferrero quien informara a la prensa el resultado de este segundo encuentro. Allí expresó que la reunión fue positiva, pero que se ha definido "abrir un compás de espera", para que los grupos y sectores puedan finalizar el análisis hacia la interna y fijar posición. Se convocará nuevamente para el 21 de julio a un nuevo encuentro en donde los partidos deberán expresas su intención de continuar o no en el análisis del tema. Aun así Ferrero explicó que el resultado de la comisión multipartidaria tendrá carácter no vinculante, es decir que no obliga a la próxima administración a instrumentar la figura del "defensor del vecino", sino que lo sugiere y en caso de poder continuar con la tarea, sugiere también los mecanismos de implementación que el sistema todo entiende pertinente. Consultado por Visión Ciudadana, porqué la administración Falero, a quien todavía le quedan tres años de gestión, y mostrando voluntad de crear al defensor del vecino, no lo hace ahora. Ferrero señaló que: "el tema no formó parte del programa de Gobierno del PN, y por lo tanto no fue incluido en el presupuesto quinquenal y por ende no está presupuestado. Una figura de estas características debe surgir de un consenso del sistema político porque hay que respaldar y financiar el andamiaje administrativo y su estructura, para que sus resoluciones efectivamente puedan generar soluciones a los vecinos, de otra forma sería un voluntarismo. De esa forma entonces se requiere una inversión que el sistema político debe estar decidido a hacer (…) quizás el trabajo de esta comisión pueda ser que todos los partidos que se presenten a la elección departamental de 2020, incluya en su programa de gobierno la figura del defensor del vecino…", "pero en respuesta a su pregunta, no se instrumenta, porque no está financiado, porque no fue incluido como prioridad dentro del presupuesto, porque no fue prioridad en el debate de la campaña electoral, ni fue incluido dentro de las prioridades de los programas políticos de los partidos, es algo que planea el Partido Colorado, y hay una respuesta institucional del Intendente de que si hay consenso avanzar…"