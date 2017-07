Farmacias de San José ratifican decisión de no vender

Marihuana legal Nuevamente los farmacéuticos de la capital departamental insistieron en que no venderán cannabis A mediados del mes de julio en nuestro país comenzará la venta a nivel nacional de la marihuana legal, plantada por el estado, de acuerdo a los anuncios que el Gobierno nacional ha realizado y confirmado. Desde ya hace algún tiempo se conoció la decisión de los farmacéuticos de San José de Mayo de no vender el cannabis, como lo ha dispuesto el ejecutivo. En los últimos días además, se conoció que no solo en la capital departamental se adoptó esta decisión, sino que en Rodríguez y EcildaPaullier las farmacias habrían tomado idéntica resolución. En una actividad que tuvo lugar días atrás, el Secretario General de la Junta Nacional de la Droga (JND) Diego Olivera, había manifestado que la intención del gobierno es que haya venta de la marihuana en principio en las diecinueve capitales del país, y que, se buscaría la forma de que San José tuviese su lugar, por intermedio de las cadenas que existe a nivel nacional y que en otros departamentos estarán expendiendo el cannabis. En el programa Según Como se Mire de Radio 41, el empresario del rubro Adrian Laca aseguró que pese a esos dichos de Olivera, no está previsto, por el momento, cambiar de opinión en torno a la resolución adoptada. La principal preocupación radica en temas de seguridad, dado que la presencia de la marihuana en los locales genera una inquietud muy importante. Además, agregó que desde el punto de vista comercial, la ganancia que deja es muy poca para el riesgo que se corre. Otra inquietud que marcó Laca, es que toda la responsabilidad administrativa de la venta recaiga en el farmacéutico.

Por el momento, la decisión en la capital continúa incambiada en cuanto a que las farmacias no expenderán la marihuana legal, de todas formas, aseguró Laca, si alguno de los empresarios cambia la postura, se informará a los demás para tratar el asunto, dado que no hay una imposición hacia quien tome la decisión de finalmente vender el cannabis.