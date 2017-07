Finalmente se realizó el lanzamiento de la Escuela de Gobernanza

Opinión En el Teatro Macció, como estaba previsto el consultor Juan de Dios García, realizó la presentación de la Escuela de Gobernanza de San José. La sala del teatro estaba repleta, lo que fue ponderado por parte de los impulsores como un respaldo a la iniciativa. Ómnibus financiados por la intendencia llegaron desde diferentes puntos del departamento para que la población de esas localidades pudiera participar del lanzamiento.Lo cierto es que, tras una presentación del Intendente Falero, sobre un escenario vacío, el consultor internacional realizó la explicación de las principales motivaciones de la Escuela de Gobernanza "como herramienta" y de la Gobernanza como el fin en sí mismo. Más allá de contar las tareas que se han desarrollado desde "hace más de un año", por parte del equipo interno y externo de la Gobernanza, para quienes necesitamos algo más en concreto y palpable sobre su concreción la presentación dejó sabor a poco. Los enunciados, las palabras elegidas, y hasta el espíritu de la Gobernanza pueden ser compartidas, pero a la hora de ponerlo en un plano tangible, sigue sin quedar muy clara la aspiración. Podemos compartir que es necesario un "cambio del modelo de gestión" y hasta de "mirada de la cosa pública" o del "bien común", pero sin dudas también, se nos tendrá que reconocer que siguen siendo pocos los elementos constatables de "cómo llegar a ese fin". Esperemos por más, y que el casi medio millón de pesos previsto para la Gobernanza para el 2017, nos permita entender, desde la realidad y el cotidiano, ya no cuál es el rumbo, sino cómo se pretende llegar. Se anunciaron visitas a centros educativos, y la realización de por lo menos cuatro talleres en cada una de las nueve zonas diferentes del departamento, para "escuchar" lo que la comunidad tiene para decir, para "preguntarnos qué tenemos que corregir" y para que la ciudadanía se "empodere" de la idea. En definitiva la presentación no aclaró "el cómo", que como es sabido, más allá del cambio cultural que se pretende generar, sigue siendo lo más difícil de comunicar. Esperemos pues, que la Gobernanza comience a dar sus pasos para entender como esa "apropiación de la idea y la gestión, nos permite solucionar problemas cotidianos, como por ejemplo, el tránsito desbocado después de las 7 de la tarde, la culminación del plan "bache cero", las raíces de los árboles que levantan veredas que deben reparar los vecinos bajo intimación, para no entrar en cuestiones de índole financiero. Veremos cuántos de esos problemas al que hacen referencia los vecinos una y otra vez, se solucionan redescubriendo nuestra identidad y empoderándonos de la gestión. Iremos viendo…