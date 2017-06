Falero propuso control de las FF.AA en el río Santa Lucía

Humedales El Intendente de nuestro departamento José Luis Falero propuso que el Ministerio de Defensa patrulle el Río Santa Lucía La seguridad de los Humedales del Río Santa Lucía fue un tema presentado hace algún tiempo en el marco del Congreso Nacional de Intendentes. En ese sentido, el Intendente José Luis Falero había propuesto formalmente que el Ministerio de Defensa realice el control del Río Santa Lucía para salvaguardar esas áreas protegidas que existen en el área metropolitana. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está en conocimiento además de este proyecto elevado desde la representación de nuestro departamento.

En las últimas horas el Intendente Falero ha confirmado que tanto Canelones como Montevideo, con quien se comparten los Humedales, están de acuerdo con lo planteado por San José.

Falero expresó al respecto que es esencial preservar los recursos naturales y que de esta manera se mejora sustancialmente las condiciones de vigilancia de un área sensible y que muchas veces es objeto de depredación.

De acuerdo a lo informado, se ha pensado en colocar puestos fijos de vigilancia, algo que para el Intendente Falero no tendría la efectividad que se espera, expresando que sería mucho más eficiente que se realice un control directamente en el río, a través de consiguientes patrullajes.

Para José Luis Falero, el Ministerio de Defensa tiene los elementos necesarios como para realizar la tarea, tanto materiales como humanos y sería la mejor opción para controlar la seguridad de esos lugares.

Desde 2011 se viene trabajando desde San José y los departamentos que integran el área metropolitana y en la búsqueda de mejoras en los controles, el Intendente José Luis Falero consideró al Ministerio de Defensa como el organismo más idóneo para llevar adelante la vigilancia.

Uno de los puntos que tiene la propuesta de la Intendencia josefina pasa por la financiación de las tareas de vigilancia, la que sería compartida por los gobiernos departamentales y no delegando únicamente a la secretaría de estado el costo de las operaciones.