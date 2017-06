FUCVAM estima 100 viviendas en terrenos de San José

En julio comienza a funcionar la Comisión Se reunió la Comisión bipartita que buscará lugares para la construcción de soluciones habitacionales con la participación de FUCVAM. Los representantes de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) se reunieron con sus similares del Gobierno Departamental en el ámbito de la Comisión bipartita para ubicar lugares donde poder construir. Tras la firma del acuerdo en oportunidad del Congreso Nacional extraordinario de la Federación realizado en San José, fue el primer contacto del grupo de trabajo que comenzará a funcionar formalmente el 12 de julio. De acuerdo a lo expresado por el Secretario General de la Federación de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, la idea es comenzar con la identificación de los predios en los que se podrá realizar la construcción. En esta oportunidad el sistema a utilizar es en altura y disperso, donde en esta primera etapa se buscarán los denominados centros de manzana. Caballero no aventuró el número de lugares en los que se podría construir, aunque sostuvo que seguramente alguno de ellos lleve trámites legales que pueden llegar a ser complicados. En este contexto, el Secretario de la Federación expresó que la expectativa es que se pueda construir unas cien viviendas en esta modalidad, algo que aseguró, 'no es poco'. La intención es que dada la modalidad, que serán construcciones en tres o cuatro niveles, y en la zona céntrica, puedan estar apuntadas a personas jóvenes o matrimonios jóvenes que lleguen a San José de Mayo para afincarse. Caballero informó además que se vienen manteniendo contactos con la Ministra de Vivienda, para avanzar en la posibilidad de obtener los recursos para las cooperativas sin la necesidad de participar en sorteos. El dirigente de FUCVAM expresó que muchas veces los sorteos no son justos con los procesos de las cooperativas. Al respecto indicó que en Paysandú, ya se está haciendo obras en predios de la ex Pay Lana con adjudicación de créditos directos. Movilización: Por otra parte este viernes la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) estará movilizándose en Montevideo. Si bien la actividad se centrará en la capital del país, se dejó en claro que es una movida a nivel nacional en reclamo de las reivindicaciones planteadas por el organismo. De acuerdo a lo manifestado por el Secretario General Pablo Caballero, desde el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias ha existido silencio ante los pedidos realizados. Caballero recordó que al cumplirse 50 años del Cooperativismo en Uruguay, todos los partidos participaron de la ceremonia acompañando, pero al momento de laudar una Ley de subsidios, de pagar un 2%, de tener una exoneración del IVA, han hecho silencio. El dirigente graficó que al tener una exoneración del IVA, significaría poder construir unas tres mil viviendas más en el quinquenio.