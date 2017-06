Cambio de presidencia en la Junta

Partidos y sectores respetarían el acuerdo y pese a diferencias asumirá Vassallo como Presidente del Legislativo En el comienzo de la 48ª Legislatura, la Junta Departamental concretó un acuerdo político para la distribución de las presidencias y vicepresidencias en el lustro de su duración. En tal caso, las presidencias serán encabezadas todos los años por representantes del Partido Nacional, correspondiendo según el acuerdo, tres años para el sector oficialista "Sumate" y dos para "Alianza por San José", sector que lidera el Senador Carlos Daniel Camy. Al finalizar cada año, es uso elegir una nueva mesa, aunque reglamentariamente nada hay escrito sobre estas cuestiones, por lo que son justamente los usos los que determinan el acuerdo y las prácticas habituales. En tal caso, como ya es sabido, aunque no ha existido una confirmación oficial desde la lista 50, que lidera el diputado Ruben Bacigalupe, el grupo a quien corresponde la presidencia 2017-2018 ha designado al edil Danilo Vassallo como el próximo presidente. La decisión no ha estado exenta de cuestionamientos y dudas por parte del sistema político, fundamentalmente en virtud del ingreso de Vasallo a la Junta Departamental, edil con varias legislaturas en representación del sector nacionalista, pero que ingresara, conforme los resultados del último proceso electoral, como edil suplente por la lista 404, y no por su lista de origen la 50. A esto se suma, que en lo que va del período su ingreso a sala, ha sido posible a instancias de reiterados pedidos de licencia de la edila titular Ana Laura Porley, quien finalmente debió renunciar para "abrir la puerta de la presidencia" a Vassallo. Esta mecánica ha sido cuestionada fundamentalmente desde la oposición y la bancada femenina por entender que hay una mecánica puesta en marcha para "birlar" la ley de cuotas. De hecho, en cada solicitud de licencia fue reiterado el voto negativo de la edila socialista Mariana De los Santos, e incluso el formalismo de votar una renuncia, no fue acompañado por edilas del FA, Alianza y hasta un edil de la propia lista 50. En este contexto llegará Vasallo a presidir la Junta desde el próximo 10 de julio. Si bien existían algunas resistencias de acompañar su nombre como presidente, dentro y fuera del Partido Nacional, al parecer el ánimo de "cuidar el acuerdo inicial", ha primado por sobre las posiciones personales, y Vassallo sería electo presidente., manteniendo el Frente Amplio una vicepresidencia, y la otra sería ocupada por un representante de Alianza por San José. 9 o 10 de julio Seguramente asuma el lunes 10 de Julio, en sesión extraordinaria de la Junta Departamental. Ha trascendido además que el "futuro presidente", tenía intenciones que la sesión realizara el domingo 9 de julio, fecha en la que se cumple en forma exacta el día de la asunción, pero por lo antedicho, nada hay estipulado oficialmente al respecto, y al parecer la propuesta no sería tenida en cuenta por la actual presidencia. Día más o día menos, si se concreta en votos el acuerdo previo, Vassallo será el nuevo Presidente de la Junta Departamental.