Alianza presenta propuestas para "racionalizar y optimizar" recursos a la ISJ

Camy solicitó al Intendente una reunión para presentarle el estudio realizado sobre la situación económico-financiera de la ISJ y medidas para optimizar los recursos Como habíamos anunciado el pasado sábado, Alianza por San José realizó en el domicilio de la Presidente de la Junta Departamental Adriana Etchegomberry una reunión de su agrupación e Gobierno, en la que entre otros importantes temas, se presentó por parte del Cr. Claudio Parodi, un informe sobre el estudio realizado por el equipo de asesores contables del sector, sobre la situación financiera de la Intendencia de San José, en virtud de la inminente presentación de la rendición de Cuentas 2016, que debe presentar el Ejecutivo antes de fin de mes. El tema, más allá de lo técnico, tiene evidentes ribetes políticos, ya que más allá que el Intendente Falero, ha expresado su posición de "no realizar modificación presupuestal", y de señalar que "si existe déficit es en los papeles pero no en la realidad", los números son los números, y todas las cuentas realizadas en virtud de las rendiciones de cuentas anteriores, señalan un importante déficit acumulado por parte de la Administración Falero. Que los egresos son más cuantiosos que los ingresos son un dato de la realidad. Además del informe presentado, Alianza analizó algunas propuestas, que pueden requerir o no una modificación presupuestal, que pretende elevar al Intendente Falero en las próximas horas. Por el momento no se ha conocido el lugar, la hora o el día del encuentro que mantendrán los líderes de los sectores nacionalistas, pero el encuentro en inminente. Por su parte el Senador Carlos Daniel dijo en las últimas horas, que del estudio surge que "los números generan una luz de alerta", recordando además que " a partir del año 2010, a principio de la gestión, la Intendencia estaba saneada desde el punto de vista económico-financiero, con dinero en caja y banco, con un superávit de aproximadamente 13 millones de dólares, se ha deteriorado esa situación por distintos aspectos, eso no sólo nos hace preocupar, sino como siempre lo hemos hecho de tener una actitud de aportar medidas o propuesta. Estamos a cuatro días la rendición ingrese a la Junta Departamental y en virtud que la Bancada de ediles de Alianza no ha sido convocada para conocer con anterioridad esto, nos parece que lo responsable en cualquier sector político es, decir si se está de acuerdo o no con una gestión, con transparencia activar las alarmas si se creé que no está bien rumbeado, pero al mismo tiempo decir que haría. Camy aseguró que al final de 2015, la situación del tesoro arrojó un déficit de 13.200.000 de dólares, lo que representa casi un 30% de los recursos de la Intendencia…". En ese contexto Camy, trasladará al Intendente el análisis de la situación que ha realizado el sector, así como también una serie de propuestas para "racionalizar y optimizar los recursos".