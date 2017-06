Sólo la 50 no votó llamado a Sala al Director de Obras Nelson Acosta

Como destacáramos en nuestra edición del pasado jueves, tras la realización de la reunión del Gabinete, el Director de Obras de la Intendencia Nelson Acosta, señaló, entre otros temas que "el 99% de las calles de Ciudad del Plata están en buen estado". Esto generó repercusiones de todo tipo, entre otras cuestiones, que el propio Intendente José Luis Falero, se desmarcara de esas afirmaciones. Luego un intento de decir que las expresiones (como siempre) se habían sacado de contexto. Pero lo cierto es que lo dijo, y que esas expresiones no le cayeron bien a nadie. El Intendente, en ese marco señaló que ya se estaba manejando la posibilidad de generar una "rotación" en las direcciones, lo que sería analizado con más detenimiento luego de la presentación de la Rendición de Cuentas. El tema tuvo su lógica repercusión política, y desde el Frente Amplio, se anunció que era inminente la presentación de un llamado a sala, el que se concretó ayer en la sesión ordinaria de la Junta Departamental. A esa hora, pasada las 23, permanecían en sala, 24 ediles, de los dos partidos, y fue solamente presentar la moción para que se votara rápidamente el pedido en cuestión, y que Acosta sea llamado a sala por parte de la Junta Departamental. Además de los 11 ediles del Frente Amplio, con los que era suficiente para concretar el llamado, se sumaron los ediles de Alianza por San José, y también del oficialista "Sumate", a excepción de los ediles de la lista 50, que lidera Ruben Bacigalupe, quienes, luego de retirarse de sala, expresaron que no era casual, sino que era un posicionamiento político, por no estar de acuerdo con la convocatoria. Por consiguiente se concretó el llamado, el que lógicamente no tiene fecha, y se espera que se concrete antes que el Intendente realice "la rotación", que por la forma y el momento de anunciarlo queda en evidencia que Acosta no seguirá al frente de esa dirección.