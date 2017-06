Gobernanza, dará sus primeros pasos públicos el próximo jueves

Como se había hecho oficioso en primera instancia desde una fanpage, y confirmado luego por el Intendente José Luis Falero, el próximo jueves comenzará a dar los primeros pasos público la Escuela de Gobernanza. La actividad que se realizará en el Teatro Bartolomé Macció a la hora 20, propone arrojar luz, sobre el concepto y la motivación de una de las "ideas fuerza", presentadas por la nueva administración Falero (si es que a una administración encarada por el mismo Intendente se le puede definir como nueva). Aquí aclarar algunos puntos, pues, la propuesta Escuela de Gobernanza, fue lanzada en plena campaña electoral buscando la reelección de Falero, y aunque hasta el momento el concepto no está claro, es un elemento que ha servido al Intendente para englobar algunos aspectos sueltos de la gestión. Seguramente en la presentación del próximo jueves, podremos conocer, elementos específicos de la Escuela de Gobernanza, como su fundamento y anclaje con nuestra realidad, en virtud que no sólo públicamente, sino también económicamente la Intendencia apuesta fuerte a la Gobernanza. En la tarde de ayer, recibimos vía E-Mail una comunicación desde el correo institucional de la Escuela de Gobernanza una extensa nota realizada al principal referente del proyecto, el Consultor Internacional, el español, Juan de Dios García. El documento que cuenta de unas siete páginas, (lo que motiva que sea imposible publicar en nuestras páginas, nos propone en la página 3 conocer "de qué hablamos cuando hablamos de Gobernanza…" allí dice: "Informe sobre el Desarrollo Mundial elaborado por el Banco Mundial (2017): Gobernanza y Ley" que la define como: "el proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para formular y aplicar políticas en el marco de un conjunto determinado de reglas formales e informales que moldean el poder y son moldeadas por este". Si analizamos la definición, resaltaría algunas de las ideas que me parece están en la diana de la propuesta: primero, se trata de un proceso, de una dinámica de construcción de relaciones. No se trata de un proyecto, ni de un programa, ni de una mera iniciativa puntual, más allá que pueda contemplar a aquellas. Por lo tanto, debemos analizarlo como proceso que debe ser evaluado como tal con una mirada de medio y largo alcance y que se manifestará en cambios y transformaciones en la cultura política de los actores del territorio y en la eficacia de las políticas (…) este proceso de interrelación entre agentes de diferente naturaleza (público, privado, sociales, etc.) pretende generar las condiciones, la estructura y las herramientas para co-producir las políticas públicas para el bien común, ampliando la esfera de actores que pueden y deben participar en esta construcción desde el origen. Y tercero, este proceso no obvia el marco de reglas y normas que configuran el sistema de poder en un territorio o en una comunidad dada, más bien lo asume como una variable explicativa muy potente de las relaciones que históricamente se han dado en lo concreto. Sin duda, la nueva gobernanza trabaja de forma muy consciente de este marco, asumiéndolo como parte de las transformaciones que son precisas para generar desarrollo, sostenibilidad, bienestar y justicia. En definitiva, democracia consciente. La Escuela de Gobernanza, se ha marcado como fin último ampliar la mirada y mejorar la calidad y alcance de la gobernanza en el departamento y desarrollar liderazgos responsables en lo público, lo privado y lo social, para alcanzar mayores niveles de calidad de vida en San José, en particular, y en Uruguay por extensión. ¿Cómo lo hará? 1. Trabajando en la formación y desarrollo de nuestro capital humano y social del departamento. 2. Facilitando información y conocimiento clave para avanzar en los retos de la gestión del departamento. 3. Creando un espacio de estudio y actuación sobre el rol del gobierno departamental y las nuevas estrategias de desarrollo. 4. Articulando redes, liderazgos y relaciones que potencien la prosperidad sostenible. Todas las acciones se deberán aprobar con carácter anual de cara a facilitar su gestión y transparencia. Las acciones que se han planificado para este año se sitúan en los objetivos señalados arriba. Destacaría tres acciones concretas: el trabajo de participación ciudadana "San José que soñamos" que presentamos el día 29 en el Teatro Macció en San José de Mayo y que pretende recorrer la geografía física y humana del departamento generando conocimientos desde la identidad para proyectarnos al futuro como sociedad. Otras actividades que considero importantes en este 2017 son de carácter formativo, una pensada para el equipo de gobierno de la ISJ y otra para las organizaciones de la sociedad civil "Activá tus sueños" destinada a identificar y reforzar liderazgos sociales transformadores en el departamento. Ambas capacitaciones arrancarán en breve. Sin duda alguna, hay otras acciones que permanecen en la "caja negra" de la Escuela, no son tan visibles, pero son esenciales para su vida. Me refiero al trabajo de desarrollo de los equipos internos y externos que vienen apoyando la iniciativa, así como las gestiones de alianzas y acuerdos con otras organizaciones nacionales e internacionales que colaborarán en el desarrollo de la Escuela…". Más allá de esta primera mirada, lamentablemente no se informa quien realizó la entrevista, pero entendemos vale como insumo para comenzar a entender el concepto y el accionar previsto.