Movie Club en: Un nuevo comienzo Escrito por -- Estrenos mundiales de películas Rossana San Martín Cruxên El pasado 22 de junio, se inauguró en San José de Mayo, la nueva sala de «MOVIE CLUB», que funcionara antes en el Club San José. Ahora está en el local 6 de la «Galería Angulo», en la calle Batlle casi esquina Sarandí. Es una preciosa sala. Tiene tecnología de última generación y pueden verse películas en 3D. Costo de las entradas: $180 en 2D, $200 en 3D.

En las vacaciones de julio habrá funciones todos los días, desde las 13h hasta las 23 horas. La boletería estará abierta desde las 9 horas durante ese período. Teléfono: 434 43350.

Conversamos con el dueño de la sala, Juan José Castelao. En las páginas de Facebook Juan José Castelao o Movie Club, está el detalle de la programación. Disney Pixar. Ya habíamos comprometido ese estreno en la sala que tenemos en Durazno, y en la nueva de San José que está en el local 6 de la «Galería Angulo». Esta sala está equipada con sistema de sonido Dolby 7.1. Se duplicó el nivel de sonido y de potencia, con respecto a la que estaba en el Club San José. Tiene capacidad para 100 personas. La pantalla tiene 8 metros de ancho y contamos con la calidad de proyección en 3D, con equipos de última generación.

Entre butaca y butaca, tenemos las distancias estándares establecidas a nivel mundial.

Mencionábamos en la inauguración oficial, que fue el pasado jueves 22, que no es el final de algo, sino un nuevo comienzo. Nosotros arrancamos muy tímidamente con el cine.

_ Tú empezaste con la sala que estaba en el Club San José y ya la denominaste «Movie Club».

_ Fue en junio de 2015, en el Club San José. En el Club armamos la sala en base a lo que había. No teníamos la chance de modificar la estructura. Acá empezamos de cero. Estamos muy contentos por cómo quedó esta nueva sala. Las instalaciones son todas a nuevo.

_ Hace unos minutos vi a varios niños y adultos que estaban mirando muy absortos «Cars 3».

Ustedes también están estrenando una máquina de pop…

_ Sí [da instrucciones a una funcionaria cómo debe proceder con la máquina]. Como ves, hay varias novedades. La sala de Durazno también se transforma En setiembre del año pasado abrimos una sala en Durazno.

_ Es muy importante que haya cines en el interior del país. ¿En Durazno dónde está localizada la sala?

_ En pleno centro de Durazno, a media cuadra de la plaza principal. Está en la Sociedad Italiana de Durazno. Ahora en diciembre entra en reformas, porque queremos dejarla igual a este local de San José. Vamos a cambiar butacas, el ingreso a la sala, las distancias. El sonido en Durazno también va a pasar a 7.1. Reserven butacas para las Vacaciones de Julio Estamos en vísperas de las Vacaciones de Julio, que vienen con muchas películas importantísimas, que son estrenos mundiales. El jueves 29 de junio a las 19 horas, ya estrenamos «Mi villano favorito 3».

La semana siguiente, el 6 de julio se estrena «Spiderman [El hombre araña], De regreso a casa». Se trata de cuando «El hombre araña» es adolescente.

_ Es el inicio de las hazañas de ese «superhéroe».

_ Las películas de las vacaciones serán:»Piratas del Caribe», «Cars 3», «Mivillano favorito 3», «Spiderman» e intercalaremos «Piratas del Caribe», día por medio. La prensa siempre está invitada a ver las películas. Nos interesa que se aprecie el gran esfuerzo que implica todo esto.

_¿Vas a inaugurar otra sala?

_ En Tacuarembó pensamos abrir en setiembre de 2017. Desde el año pasado iniciamos los trámites. Los jueves se dan los estrenos de la semana _¿Cuáles son los días de función habitualmente?

_ De jueves a domingo. Los jueves se dan los estrenos de la semana. Empieza a las 19h y hay otra función a las 21h. Los viernes damos tres películas, los sábados cinco y los domingos, cuatro. Sábados y domingos empezamos a las 15 horas.

Los viernes, a las 19 h. Las películas se proyectan aproximadamente cada dos horas.

Equipos de última generación _ Felicitaciones por esta sala de cine que acabas de inaugurar. A todos los cinéfilos nos alegra siempre que haya valientes que continúen apostando a estos emprendimientos, que no son nada sencillos.

_ Abrimos esta sala cinematográfica el pasado 15 de junio, porque coincidió con el lanzamiento mundial de la película «Cars 3»

