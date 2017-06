Falero desmintió a Acosta y anunció posibles cambios en el gabinete

'Queda mucho por hacer' El Intendente José Luis Falero admitió que hubo un error en las palabras del Director de Obras en relación a las calles de Ciudad del Plata. Fue un error de interpretación, dijo. Luego de la polémica generada por las declaraciones del Director de Obras Nelson Acosta a la salida del gabinete, el Intendente José Luis Falero se refirió al asunto, expresando que no estaba de acuerdo con lo expresado por el funcionario. Falero admitió que queda mucho por hacer en materia de caminería en Ciudad del Plata, aduciendo que hubo un error de interpretación por parte de Acosta, donde seguramente, aclaró, quiso hacer referencia al avance de obra con el fideicomiso. De todas formas el jefe comunal sostuvo que ha existido en esa zona una importante inversión en los pluviales, que ha permitido soportar los temporales que se han producido en este último tiempo.

El Intendente expresó que hace falta mucho por hacer en Ciudad del Plata para solucionar el tema de las calles, por lo que reiteró que no podría estar de acuerdo con las expresiones de Acosta, que había manifestado que en un 99% las calles estaban en condiciones.

Al ser consultado, Falero adelantó que estudiará junto a la Secretaria General posibles rotaciones en las direcciones que integran el gabinete. Dijo que aún no tiene claro cuáles serán esos cambios, pero que seguramente luego de culminar la rendición de cuentas, se abocará a esa tarea, no descartando que uno de los cambios sea precisamente el del Director de Obras. Estas modificaciones, sostuvo, seguramente puedan iniciarse en el próximo mes de julio.