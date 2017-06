Para la ISJ el 99% de las calles de CDP están bien

El Director de Obras de la Intendencia, Nelson Acosta, aseguró que se viene trabajando en Ciudad del Plata. Que las obras del fideicomiso tienen un avance de 95 o 96 por ciento. Opinó además que las críticas que surgen tienen componentes políticos. Una de las primeras novedades que arrojó la reunión e Gabinete en la Jornada de ayer, fue que uno de sus voceros fuera el Director General de Obras de la Intendencia, Nelson Acosta, quien no es justamente uno de los directores que más sea designado para hablar con la prensa tras los acuerdos del "equipo de gobierno". Acosta comenzó informando que se extenderá en 15 cuadras los trabajos de bitumen en la zona de Ciudad del Plata. Explicó que se trata de "la plaza 7 de mayo en Delta y su zona de influencia (…) y también en la zona de San Fernando Chico, una plaza nueva, una intervención nueva que se está haciendo, y también ahí vamos a cubrir el otro remanente de bitumen. Consultado Acosta sobre la marcha en las tareas inherentes al Fideicomiso, aseguró que "el avance de obras, está en un 95 o 96 por ciento de la Ejecución y del gasto financiero. Tuvimos una recorrida con los arquitectos de Afisa (fiduciaria) que controla la obra, se fueron a conformidad y le estamos pasando por escrito todo lo que es la documentación sobre el gasto financiero, y estamos a la espera de reunirnos con los integrantes de la comisión para informarles sobre el tema…" Materiales de mala calidad Hace algunos días, en la Junta Departamental, la edila Susana Gásperi (Alianza por San José), quien además es vecina de esa zona del departamento, haciendo uso de la media hora previa, aseguró que los materiales que se estaban utilizando en la obra eran de mala calidad, al menos de inferior calidad que los que se habían utilizado en la primera etapa de la intervención. Aseguró que con las pocas precipitaciones que habían caído en esos días, las calles estaban intransitables. De hecho tras el planteo, el propio Intendente Falero, pocos días después reconoció la situación señalando que se había cambiado el proveedor, pero que la situación se normalizaría. Al ser consultado Acosta explicó que: "el material era de la Intendencia", no de un proveedor, y que "el material, como cualquier material de tosca, el algún momento tuvo su falla a pesar que en el laboratorio en las pruebas dio que daba, pero después lo agarró la lluvia y no respondió. Eso ya se está reparando y nos quedan dos fraccionamientos que son Monte Grande y Santa Mónica, que a partir de la semana que viene estamos en condiciones de encarar (…) el material era de una cantera pública nuestra, por lo que no hay reclamo a nadie, y lo estamos solucionando con material de una proveedor de Melilla". Explicó que se quiso "dar confort al tránsito en ese lugar, y el material no se comportó como esperábamos", aseguró el jerarca, quien dijo además, que "los materiales han fallado siempre, desde que yo conozco la dirección de obras, y pueden seguir fallando para adelante, porque no es el material una cosa definitivamente que asegure que no va a fallar, inclusive por un mal manejo…". El jerarca mostró conformidad con as obras que se han hecho en CDP, y dijo que antes "llovían 30mm en Ciudad del Plata, y nosotros teníamos que salir de acá con retro, camiones y siempre había algún problema. En las últimas lluvias, que se han registrado más de esas precipitaciones y no hemos tenido que hacer intervención ninguna…". Señaló que a su entender las críticas que surgen, fundamentalmente en la Junta Departamental, tiene un componente político, porque "cada uno quiere llevar agua a su molino, yo recorro Ciudad del Plata cada vez que voy y las calles están en perfectas condiciones…". En Ciudad del Plata en este momento, te puedo asegurar que el 99% de las calles hoy por hoy, están bien. Por supuesto que tenemos mucho por hacer, y por supuesto que hay alguna calle que pueda tener alguna dificultad, pero se está trabajando y vamos a seguir trabajando…".