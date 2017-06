ISJ busca soluciones a la falta de agua en el Teatro Macció

En forma paliativa la ISJ pediría a Bomberos que llene los tanques de almacenamiento, ubicados a unos 20 metros y que no reciben agua por falta de presión El pasado fin de semana, durante la realización del espectáculo que compartían el grupo de Humoristas "Sociedad Anónima", y la destacada Murga "LA Clave", quedó en evidencia una problemática existente con el suministro de agua del Teatro Bartolomé Macció, lo que generó, no sólo un rápido pedido de informes del edil del Frente Amplio Pablo García (711), sino también una rápida respuesta desde la Dirección de Cultura de la Intendencia. Conforme informó en la jornada de ayer el Director General de Cultura de la Intendencia Juan Carlos Barreto, tras la reunión del Gabinete Departamental, se ha venido trabajando en la aplicación de medidas "paliativas", para subsanar el inconveniente en forma rápida hasta que se pueda establecer concretamente donde se encuentra la falla y subsanarla en forma permanente. Barreto señaló: "estamos teniendo problemas con la presión del agua en el Teatro, el agua no está llegando a los tanques de reserva y eso es lo que impide el funcionamiento". Según explicó, la problemática generada no solamente ha demandado la clausura momentánea de los baños, sino además preocupa porque es desde esos tanques de reserva desde donde se abastece el sistema anti-incendio. Barreto informó que "se está trabajando permanentemente desde hace tres o cuatro días con sanitaristas para procurar establecer el problema y eventualmente encontrar una "posible rotura" que haga que el agua pierda presión y no logre subir los 20 metros, altura en la que se encuentran los tanques. Barreto aseguró que la falta fue detectada una vez que los tanques quedaron vacíos, por lo que no pudo ser posible tomar medidas preventivas. Buscando soluciones En las últimas horas las autoridades tomarían contacto con el responsable del Destacamento Local de Bomberos, pero analizar la posibilidad de completar los tanques. Paralelamente el Director de Cultura señaló que: "el personal de OSE, con sus cuadrillas y equipos técnicos, los sanitaristas que hemos convocado están trabajando para encontrar soluciones. Hasta mañana jueves (hoy) vamos a tratar de solucionar el tema, para que el Teatro pueda funcionar normalmente", sobre todo, aseguró, porque el próximo fin de semana que hay mucha actividad planificada. Los técnicos señalarán qué medidas se pueden implementar para que la situación quede solucionada en forma permanente, no descartándose la colocación de una bomba que dé al agua la presión necesaria.