Vecinos de Rafael Perazza seguirán movilizados por el BROU

Trabajadores bancarios no descartan ocupaciones Los vecinos continuarán movilizados ante la decisión de recortar los días de funcionamiento de la sucursal del BROU de la localidad Casi un centenar de vecinos se reunieron en la parroquia de la localidad con representantes de AEBU por la situación de la sucursal del Banco República. El encuentro había sido convocado luego de conocerse la semana pasada un proceso de reestructura de la entidad bancaria, que incluía la baja en la frecuencia de la atención en Rafael Perazza de cinco a tres los días de atención. Desde un primer momento se había denunciado la inconveniencia de esta determinación por entender que existe un intenso movimiento económico en la zona que se verá limitado. Productores, comerciantes y vecinos coincidieron con que el servicio que puedan brindar tanto cajeros como redes externas de cobranzas, resultará insuficiente por lo que los obligará a realizar traslados hacia Libertad o San José de Mayo para realizar las operaciones que sean necesarias. De la instancia fue parte una representación de AEBU que más temprano, había realizado una Conferencia de Prensa en San José de Mayo. A su vez participó el Diputado Ruben Bacigalupe, quien sobre este punto había efectuado una exposición escrita en el parlamento, denunciando la inconveniencia de la medida. Vecinos movilizados Tras haber debatido y escuchado a los participantes, quedó claro que los vecinos continuarán con su reclamo para que se mantenga el servicio tal como hasta ahora. Se organizó una recolección de firmas que se espera sean presentadas junto a una moción urgente en la próxima sesión de la Junta Departamental, impulsada por el Edil Mario Guerra. Se espera contar con unas mil rúbricas de los usuarios de toda la zona, además de otras formas de movilización que podría incluir enlentecimiento del tránsito en la ruta. Ocupaciones Desde el sindicato de trabajadores bancarios, no se descarta la posibilidad de llevar adelante medidas tales como la de ocupar las sucursales que serán cerradas y las que verán resentido su funcionamiento, como por ejemplo la de Rafael Perazza. Para AEBU, lo más 'peligroso' es que se trata de una resolución meramente política, dado que según aseguran, el Banco no está atravesando ninguna situación crítica que justifique tal decisión. Rol social Por su parte el Diputado Ruben Bacigalupe reclamó a las autoridades del BROU a rever la medida, estudiando no solamente la información económica, sino teniendo en cuenta a los vecinos de las localidades afectadas. El legislador sostuvo que el Banco República debe cumplir, por ser la institución bancaria nacional, un rol social y para ello no debe alejarse de las personas. Además coincidió con el reclamo de la gente, de que el movimiento particular de la zona, necesita de una sucursal funcionando diariamente.