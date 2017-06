Fútbol callejero por la convivencia

INJU Impulsa Ciudad del Plata y San José de Mayo serán escenario de la actividad organizada por el Instituto de la Juventud en el departamento A través del programa Impulsa del INJU se estableció para viernes y sábado actividades en dos localidades del departamento. Se trata de fútbol callejero donde se busca fomentar la convivencia y el relacionamiento entre todas las personas. La tarea pretende a través del deporte conjuntar a personas de ambos sexos y diversas edades para compartir e integrarse. El viernes la propuesta será en Ciudad del Plata, más concretamente en la plaza de la rotonda en Delta El Tigre desde las 13 horas. El sábado en tanto la convocatoria es el predio de la Asociación Rural desde las 14hs. Quienes deseen participar no tienen más que concurrir en ese horario y participar del fútbol callejero. La idea es que entre los equipos que se formen se establezcan las reglas y no necesariamente ganará quien anote más goles, sino que se tendrá en cuenta el respeto a esas reglas, la integración con los demás equipos, etc. Los encuentros serán con equipos mixtos y se promoverá la integración generacional en los mismos.