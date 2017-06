Particularmente el Intendente se refirió a las obras que se están realizando en materia de pavimento, dijo que "sabemos que falta, pero no se puede decir que la obra no se está haciendo", pero además señaló: "tenemos lamentablemente la dificultad que nos castiga permanentemente una falta de obra en OSE que viven rompiendo los caños todos los días, hacemos una obra y a los pocos días otra vez está rota, y no es que no funcione la coordinación, es OSE la que no funciona, porque no tiene recursos y porque al Estado Central, no le importa. Acá al Estado Central lo único que le importa es generar 56.000 empleos públicos y no hacer obras que es lo que debe hacer. No hay infraestructura, no hay obra pública, y ahora lo que van a hacer, lo van a hacer como consecuencias de las PPP, o sea que los próximos gobiernos las van a pagar, y viene a hablar acá de administración, les falta mucho…".