Falero calificó las críticas desde el FA como "poco éticas" y dijo que en su momento también desde el Partido Nacional "quisieron fundir la Intendencia"

Como ya hemos informado las diferentes fuerzas políticas han comenzado un análisis de las cuentas públicas del Gobierno Departamental. Lógicamente que la situación surge a instancias de lo que será la próxima rendición de cuentas que debe presentar el Ejecutivo a la Junta Departamental, teniendo, como es sabido plazo hasta el 30 de junio. En ese contexto, y pese a que el Intendente José Luis Falero, adelantó, aún sin tener los números finales que "las cuentas están equilibradas", ha comenzado a generarse un ida y vuelta de declaraciones entorno a la situación financiera de la Intendencia.

Urreta:

Todo lo que recauda la Intendencia en

forma genuina, no le alcanza para pagar el gasto de

funcionamiento…"

Desde el Frente Amplio, que como informáramos, conformó una comisión especial para analizar el tema, habiéndose adelantado, que los números se analizarán teniendo como punto de partida más de 10 años hacia atrás, quién más ha insistido en criticar las cuentas públicas de la Intendencia, ha sido el ex presidente de la coalición de izquierdas, Pablo Urreta (AU), quien en la mañana de ayer, en el programa "Según Como se Mire", que conduce nuestro colega Hugo Robaina, en Radio 41, fue muy crítico con la administración Falero. En algunos momentos del programa Urreta señaló que existe "un descontrol en los gastos de la Intendencia", y que ente otras cosas se pretenden conocer con la Rendición de Cuentas "qué medidas se han tomado para reducir los gastos. Explicó que conforme los datos que surgen de las rendiciones de cuenta anteriores, y en el entendido que "los gastos son los que muestran las prioridades", "el mayor gasto que tiene la Intendencia es el costo de funcionamiento", sin embargo según el dirigente, "no se aprecian medidas para reducir el gasto", más aún destacó que los números de 2015 cerraron con 149 millones de pesos "en rojo", y lejos de tomar medidas "generó 9 cargos de confianza de directores y subdirectores que le cuestan 12 millones de pesos más por año a los josefinos…". Paralelamente señaló que se ha incrementado el "rubro cero", es decir el destinado a las retribuciones personales, que es notorio que ha ingresado gente a la Intendencia, pero que no se conoce cuál es la necesidad de esos ingresos, ni mucho menos "con qué mecanismos" han sido seleccionados esos nuevos funcionarios. En términos más "globales", señaló que "todo lo que recauda la Intendencia en forma genuina, es insuficiente para hacer frente a los gastos, según dijo, los ingresos en 2015 fueron de 661 millones de pesos, mientras los gastos de funcionamiento fueron de 697 millones, por lo que "lo que recauda, no le alcanza para pagar el funcionamiento, es decir que todo lo que está realizando es aportado por el Gobierno Nacional…"

La respuesta de Falero

Pocas horas pasaron para que el Intendente Falero, fuera consultado sobre los datos aportados por Urreta. Finalizado el acto conmemorativo del natalicio de Artigas, ayer en la Plaza Independencia, en improvisada rueda de prensa Falero respondió a estos planteos, cuestionando al Frente Amplio, pero también hacia la propia Interna nacionalista. Textualmente dijo: "Yo creo que debe estar muy preocupado por la situación del país, donde su fuerza política es Gobierno, y no solamente ha generado un gran déficit sino que también ha generado un gran endeudamiento. Eso no sucede en San José. Hace años que vengo escuchando esto y hace años que venimos funcionando, pagando todas las cuentas, soportando temporales que no estaban previstos, re planificando, es una administración pocas veces vista a nivel país. Es la Intendencia que más invierte en todo el país. Me causa gracia que gente del Frente Amplio, donde son Gobierno invierten un 8 o un 10 por ciento, venga a preocuparse porque se invierte más de un 40 por ciento. Creo que lo que están haciendo es interiorizándose para ver cómo administrar mejor. Es un poco de falta hasta de ética, poder estar hablando alguien del Frente Amplio, lo que es esta administración que ha demostrado que ha tenido al frente un administrador, de no ser así, ya hubiese tenido dificultades, porque muchas de estas cosas las provocaron ellos mismos cuando engañaron a toda la comunidad y al Intendente en particular, diciendo que iban a hacer un fideicomiso que nunca hicieron y siempre están esperando para ver en qué momento la Intendencia cae, pero no se dan cuenta que acá hay un administrador que sabe sortear las dificultades. La Intendencia no va a caer, va a seguir construyendo obras, va a seguir invirtiendo por encima del 40% y eso a mucho les duele, obviamente, si no han sido capaces de administrar un país en épocas de bonanzas, difícilmente pueden administrar un departamento…".Consultado sobre el déficit existente Falero señaló: "no impacta en el funcionamiento, porque además díganme que es lo que no se está haciendo. Hemos hecho la obra enterrada más grande de este departamento en la historia. Parece ser que están todos buscando algo donde no lo hay. Los déficit además, partimos de una base de 200 millones de pesos cuando asumimos, y a partir de ahí, hemos venido invirtiendo ese dinero que obviamente cuando se invierte más de la cuenta genera déficit, pero no endeudamiento, no hemos generado nada extra, lo que hemos hechos es invertir el máximo posible todos los años, y eso es lo que les molesta… lo vamos a seguir haciendo"



No solo desde el FA quisieron fundir la Intendencia

Falero dijo que ya se le ha «hecho costumbre, aguantar esto, porque no es solamente el Frente Amplio, también hemos tenido del Partido Nacional, porque molesta este tipo de administraciones donde a pesar de las dificultades hicieron todo lo posible de fundir la intendencia y no pudieron. Son cosas duras en un país democrático que fuerzas políticas que dicen y hablan que quieren a un país y a un departamento, hagan todo lo posible para que se funda, porque nos dicen una cosas y después hacen otra, es lamentable tener que seguir aguantando esto, pero vamos a seguir porque la ciudadanía ha confiado en nosotros y vamos a seguir hasta el último día demostrando cómo se debe administrar, eso sí, no le doy la derecha a nadie, porque hemos sorteado muchas dificultades y acá estamos paraditos y con obras en todos lados…". Consultado particularmente sobre su expresión "dentro del Partido Nacional", Falero dijo: "en su momento, dentro del Partido Nacional y parece que no tienen memoria, en 2014 luego del temporal fuimos a plantear a la Junta lo que debíamos invertir, encima de los 12 millones de dólares para reconstruir todo lo que se había roto y nos dijeron que invirtiéramos lo que teníamos en caja que a los pocos días salía el fideicomiso, ustedes lo vieron… no salió, pero bueno nadie se acuerda de eso…", Falero siguió, "por intereses políticos, no solamente en el Frente Amplio, sino también algunos ediles del partido Nacional, no acompañaron y no cumplieron con lo que habían prometido. Después no ha habido otras situaciones, hoy estamos trabajando como partido…". Hay gente que tiene memoria muy liviana y hay mucha gente que quiere poner palos en la rueda para demostrar lo que no va a suceder y es que a la Intendencia le vaya mal, no le va a ir mal, y le voy a decir a ellos que si sale bien, no va a ser gracias al sistema político una vez más, sino gracias al equipo que tenemos que a pesar de todos los golpes seguimos más firmes que nunca…".