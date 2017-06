Joven Fabricio recluido en el Compen Escrito por -- Pericias aún no se han hecho Finalmente se resolvió la internación del joven Fabricio Pírez en el Complejo Santiago Vázquez pese a pedido de traslado a Juan Soler. El Centro de Diagnóstico que funciona en la ex cárcel central de Montevideo resolvió la internación del joven Fabricio Pírez al ex Comcar. Los vecinos de Rafael Perazza que se han venido movilizando habían solicitado a través de firmas que fuese trasladado a la cárcel de Juan Soler para poder estar más cerca y poder brindarle un acompañamiento y contención más adecuados. En tal sentido se han mostrado decepcionados con esta determinación, que cayó como 'un balde de agua fría', aunque seguramente se buscará la manera de poder estar cerca del joven procesado por homicidio en grado de tentativa. El abogado defensor Dr. Federico Diana había interpuesto un recurso de apelación, por entender que en el auto de procesamiento hay solicitadas pericias psicológicas y psiquiátricas que aún no se han efectuado y que pueden ser determinantes para el futuro procesal del joven. Incluso, de acuerdo al resultado de esos estudios podría llegar a ser inimputable. Diana también dejó entrever que además el caso podría haberse configurado en legítima defensa de demostrarse las denuncias que han planteado los vecinos, de los maltratos a los que habría sido objeto por parte de su padrastro. Las actuaciones por parte de la defensa continúan en estos días.

Como se recordará Fabricio, de 18 años, hirió a su padrastro de varias puñaladas en un confuso hecho acontecido en Rafael Perazza. Tras el episodio, la comunidad de la localidad ha iniciado una campaña en defensa del joven, que incluyó movilizaciones y recolección de firmas.

