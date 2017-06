Arquitecturas efímeras y otras síntesis

Artista Visual Ángeles Martínez expone en Montevideo Rossana San Martín Cruxên El pasado 19 de mayo se inauguró en Montevideo, la muestra "Pinturas-Maderas" de la Artista Visual y Docente josefina Ángeles Martínez, en la "Asociación Psicoanalítica del Uruguay", en Canelones 1571. Puede visitarse hasta el 30 de junio inclusive, de 09 a 13 horas. Esta artista expone cuadros con escenas de lugares habitados por ella en la Ciudad Vieja de Montevideo, y cajas de madera policromadas con énfasis en lo constructivo. Los cuadros se asemejan al estilo de Rafael Barradas. Con mínimos elementos, tanto en las maderas, como en las pinturas, expresa mucha vida. La síntesis ya es una norma en su obra. _ Pintura y maderas son los dos rubros que se incluyeron en esta muestra y ese fue el título. En realidad, me hubiera gustado que fuera "Arquitecturas efímeras", porque fue algo que quedó resonando en mí y que se le ocurrió al Arquitecto Néstor Casanova Berna. Él tiene en Montevideo la Cátedra "Teoría del habitar", en la Facultad de Arquitectura de la UdelaR. Él vio cuadros míos sobre la Ciudad Vieja de Montevideo y me pidió permiso para utilizarlos en su cátedra ,debido a que sus características le servían para la temática que él abordaba. Él me dijo que eran unos cuadros muy sintéticos, que si bien no representaban la realidad, el que los veía se identificaba y "habitaba" Ciudad Vieja. Espacios mutantes _ Siempre hablas del "habitar"…

_ Sí, porque uno pinta lo que habita. Durante más de 12 años estuve a una cuadra de la Plaza Matriz de Montevideo con mi taller. Ahora tengo otro en Canelones casi Bulevar Artigas, pero mi lugar era en Ciudad Vieja.

_ Es un lugar riquísimo, porque es nuestra historia y nuestra identidad…

_ Cuando caminaba y descendía por la calle Juan Carlos Gómez, siempre veía "un cuadro" distinto. La calle termina en el puerto y este cambia a cada instante. Ahora aún más, por los contenedores, las grúas... Es todo color y movimiento. El entorno de la calle era más o menos el mismo, porque es donde está el Museo Figari, la Junta Departamental y otros edificios emblemáticos. Sin embargo, el final de la calle siempre cambia. Te estoy hablando de varias cuadras. "Cuando ando por Ciudad Vieja, siento que estoy dentro de los cuadros que pinto" _ Cuando ando por Ciudad Vieja, siento que estoy dentro de los cuadros que pinto.

El Arquitecto Néstor Casanova decía que más que atender a las arquitecturas sólidas, consistentes, de los edificios, mis cuadros armaban y desarmaban las arquitecturas efímeras que creaba la gente. Por eso quiso utilizarlos en su cátedra. Él habla del paseante.

_Uno de los cuadros se denomina "La vida paseante"…

_ Se conjuga en ese cuadro lo nacional con lo extranjero. La gente baja de los barcos y el primer lugar por donde circula es Ciudad Vieja. La Plaza Matriz es el corazón, el centro de todo ese movimiento. Casanova decía que mis cuadros no eran postales, sino la vida misma de la ciudad. "La ciudad da el tono para la pintura" _ Eso traduce tu sentir…

_ Sí. La ciudad da el tono o la nota para la pintura. Es lo que decía [Juan]Fló : "el diapasón perceptivo del pintor".

_ Hablando de tonos… ¿qué paleta predomina en estos cuadros? Hay en algunos, anaranjados, ocres, pero con mucha vida…

_ Siempre depende del lugar que se pinta. Cuando yo pinté muchos cuadros de los alrededores de San José, los hornos de ladrillos, predominaban anaranjados, ocres, sienas… Ahora, al tratar de captar la iconografía actual (los carteles, la ropa de la gente), la paleta sube sola. Percibes en los cuadros la articulación de colores en la tela.

El cuadro que se llama "Intercambios", está tomado al mediodía en Peatonal Sarandí. La luz cae a pleno desde arriba e ilumina todos los colores. Usé mucho en esta muestra el turquesa, el anaranjado, el rosado… Integración entre la obra y la arquitectura de cada lugar _ Los cuadros están hechos con manchas.

_ Sí. Por otro lado, en la exposición me jugué a la integración de la pintura y las maderas , con la arquitectura del lugar. Eso ya me viene de trabajar en otras muestras con instalaciones. En ellas el espacio es cardinal. En este cado debe adecuarse la obra al local de la "Asociación Psicoanalítica del Uruguay", que se remodeló hace poco. Tiene mucha mampostería, mármol, y metales en las escaleras. Ese lugar estaba en contradicción con las últimas maderas que yo estaba haciendo, en las que empleaba colores rojos, blancos y negros.

Esta muestra es muy selectiva y respeta mucho el lugar. El espectador debe tener el espacio necesario para la lectura de cada cuadro y madera. Traté de no mezclar pintura y madera. Dediqué toda una pared para la pintura y las maderas "juegan" con el lugar.

Hay dos cuadros que no conforman un díptico, pero que dependen entre sí. Se llaman "Acontecer montevideano I" y "Acontecer montevideano II". Están en la misma pared. Es la misma calle. Otro de los cuadros fue pintado en el año 2003 y representó a Uruguay en Washington (EE.UU.), en una muestra que hubo de mujeres latinoamericanas. Tomé después esa misma calle, en 2017. Hay una diferencia abismal, que marca épocas diferentes. En el de 2017, el transeúnte compite con el automóvil, los carteles y otros elementos propios de este año. Es como una lección de pintura. Uno no deja de ser docente ni cuando pinta. En un cuadro habitado, muchos… _ En tu caso, menos aún. Permanentemente estás dando clases. Ahora, en el Museo de San José.

_ Hay una perspectiva desde Plaza Independencia hasta el puerto. Lo atraviesa, se ve el agua, y la otra orilla donde estaría el Cerro de Montevideo. En ese cuadro del año 2003, debido a que yo representaba a Uruguay en Estados Unidos, "corrí" el Cerro y "lo pinté" al final de esa calle, cuando en la realidad no se puede ver ahí.

Ahora, toda esa distancia, está resuelta a través de manchas planas, en otro cuadro (Acontecer montevideano I). Es la calle Juncal, que sale de la Puerta de la Ciudadela. Tiene una bajada pronunciada. La idea de un gran espacio está resuelto con manchas planas desde el primer elemento que es una figura humana femenina, hasta el último, que es un ómnibus de CUTCSA, que dobla en la calle del puerto y que se ve pequeñito. No es una perspectiva realista como la que se realizaba en la época del Renacimiento. Después de pintar ese cuadro, encontré muchos otros dentro de él. Buscando una mayor síntesis tomé un detalle, y lo amplié en otro de 80cmX100cm que denominé "Acontecer montevideano II". El gran tamaño permite que la gestualidad se evidencie mucho más. Uno pinta de pie y tiene otra soltura.

Hay un conjunto de cuadros que pintan ese rincón vivido, esas "zonas habitadas" por mí.

Esa forma de pintar que permite captar el movimiento, la luz y el color en los cuadros, es la misma que cuando pinté en Nueva York, en la Residencia Artística con producción y exhibición de obra que hice en New Haven en 2015. Había en ella un contrapunto de paisajes urbanos y costeros de Connecticut (EE.UU.) y Uruguay. Por eso esa muestra se llamaba "Original contrapunto". Calor y color en las maderas Las maderas policromadas están integradas al espacio. Hay una maternidad que hice para mi hija Seida.

_ Estaba embarazada de tu nieta Zoe, quien ya nació…

_ Esa maternidad es muy sintética. Otras maderas son finas y largas. Son como escenarios constructivos. "Puesta en escena I" y "Puesta en escena II" son maderas que integré en la escalera y sobre una pared de color amarillo "bajo". Figuras femeninas y otras, tienen elementos orgánicos en su madera. Algunas son maderas que encuentro y las ensamblo con cortes, manteniendo las características de la madera. En otros casos, yo trabajo, elaboro la madera que tengo o que he encontrado.