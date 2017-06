Escuela de Gobernanza comenzaría el 29 de junio

Fue el "buque insignia", en la última campaña electoral del hoy reelecto Intendente José Luis Falero. El concepto no fue debidamente explicitado, de hecho aún hoy es difícil de explicar concretamente de que se trata la Escuela de Gobernanza. Buena parte de quienes se lo preguntan seguramente han aguardado a que se "pusiera en marcha" para poder participar de la experiencia. En las jornada de ayer, en las redes sociales se publicó una invitación desde una fan page que inferimos es oficial y que informa fechas para la puesta en marcha de este proyecto. La inferencia a la "oficialidad de la página", surge en el entendido que desde el sitio oficial de la Intendencia de San José, nada se ha informado. De hecho, en una simple búsqueda, lo que se encuentra es la noticia del mes de febrero en donde se adelantaba que "se estaba trabajando para que "en el correr de los próximos meses la Escuela de Gobernanza ya tenga una visualización física". Seguramente entonces, en las próximas horas el Gobierno Departamental, oficializará o desmentirá la invitación que fue publicada ayer, sobre las 18 horas y que dice textualmente: "El equipo de Gobernanza, bajo el asesoramiento y conducción del consultor internacional en la materia, el español Juan de Dios García, se ha planteado trabajar para no solamente conservar las estructuras y los valores que nos han hecho ser lo que somos, sino para proyectarnos al futuro y volver a hacer de San José una comunidad de avanzada.Sabedores que la tarea requerirá un largo proceso de diálogo, con intercambios y aperturas a propuestas y proyectos que enriquecerán la idea de hacer realidad el San José que soñamos, se invita a ser parte de las primeras jornadas de trabajo abiertas de la Escuela de Gobernanza en San José.Dichas actividades pondrán foco en la identidad, habiendo elegido precisamente el mes de Junio - aniversario de la fundación de la ciudad de San José de Mayo - para su lanzamiento.Durante un año se procurará trabajar en diversas comunidades del departamento (el cual ha sido dividido en 9 zonas) para desembocar en Junio 2018 en una gran "Feria de la identidad" que recorra los cuatro municipios y la capital departamental.Esta feria no será un objetivo en sí misma, sino un insumo que nos permita generar espacios para intercambiar e interactuar a nivel departamental, basados en los resultado de los trabajos de cada zona, de manera que desde esa interacción se puedan proyectar los sueños comunes, conocer y respetar las diferencias entre cada comunidad, para que cada una de ellas pueda comprender, apoyar y valorar los sueños de las demás.El jueves 28 de Junio de 2017 a las 20:00 Hrs. en el Teatro Macció el consultor de la Escuela de Gobernanza, Juan de Dios García, y el equipo de apoyo externo, realizarán una presentación del proyecto e iniciarán el proceso de trabajo en cada zona.Contamos con vuestra presencia y aporte para hacer realidad el San José de nuestros sueños. En la misma fan page , se encuentra una publicación con algunas horas de diferencia, en donde se explica el simbolismo de la imagen institucional que se ha generado. N/R- La imagen que acompaña la invitación en la fanpage dice "jueves 29 de Junio", 20 horas, pese a lo cual preferimos mantener el texto original de la publicación, que dice "jueves 28 de Junio". Seguramente la actividad se desarrolle el día jueves, que efectivamente es 29 de junio