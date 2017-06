Amorín: "la rendición es mala y pone más impuestos"

El dirigente batllista confirmó además en San José, que será precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. En la jornada de ayer visitó por algunas horas nuestra ciudad el Senador Colorado José Amorín Batlle. Uno de los principales referentes del "ala Batllista" del Partido Colorado, de hecho fue su último pre candidato a la presidencia y fue consultado sobre la situación Interna de su partido tras el alejamiento del Senador Bordaberry, y también sobre la rendición de Cuentas que en pocos días deberá presentar el Ejecutivo al Parlamento. En ese contexto particularmente el Legislador destacó que según se ha anunciado desde el Gobierno, porque todavía no ha remitido el articulado de la Rendición al Parlamento. El Legislador cuestionó que el proyecto sea por un año, "cuando los Gobierno hacen proyectos por un año, es complicado. Eso es mirar el corto plazo, y los Gobiernos deben mirar a largo plazo, no tienen que mirar en la cortita, sino en la larga; deben decir hacia dónde vamos, cuál es el rumbo…". Además Amorín dijo que contrariamente a lo que se había comprometido el Ministro de Economía, la rendición tiene más impuestos. "tiene un impuesto que es el impuesto a los juegos de azar, que en este caso se incrementa, pero además hay un nuevo impuesto que es la tasa consular, que es un impuesto a las importaciones. Las importaciones van a tener que pagar más impuestos, por lo tanto van a tener que pagar más los consumidores, y hay miles de cosas importadas, la gente no tiene idea de la cantidad de cosas importadas que consumimos habitualmente. Pero además el Ministro Astori no sólo se había comprometido a no poner más impuestos, sino que iban a bajar, pero la rendición desembarca con el incremento de un impuesto y con uno nuevo, eso es lo más negativo que tiene la rendición…" La interna partidaria Amorín señaló que el alejamiento de Bordaberry, "no es una buena noticia", pero que después de conocida la decisión "hemos notado que hay muchísima gente que está con ganas de trabajar", pero señaló que "esto va a depender de todos, hay que hacer un enorme esfuerzo por recorrer y creo que a fin de año, principio del año que viene la gente va a percibir un Partido Colorado distinto al que teníamos, de dos líneas grandes como "Vamos Uruguay" y el "Proba", y creo que van a haber dos o tres líneas más, y después dirimiremos la candidatura en junio de 2019 en las internas...". Entiende Amorín que es una buena oportunidad para trabajar por y en el Partido Colorado concretando un crecimiento. Hay que fortalecer los sectores para fortalecer al partido, cerro diciendo Amorín.