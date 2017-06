Comisión de viviendas de Diputados se reunió con vecinos de CDP por venta de terrenos irregulares y procesos de desalojo

Sobre el final de la actividad se registraron hechos de violencia que algunos adjudicaron al grupo "rebeldía organizada". El grupo desmintió públicamente su responsabilidad en los hecho Al mediodía de ayer, se concretó una reunión entre vecinos de los barrios Safici y Monte Grande de Ciudad del Plata con integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes para analizar la difícil situación de varios vecinos de aquella zona del departamento que han recibido en los últimos días, intimaciones judiciales por desalojo de sus viviendas, generadas según se destaca por una serie de diversas irregularidades (históricas), en la adquisición de terrenos, inmobiliarias "truchas", venta de terrenos que no pudieron haber sido fraccionados, prescripciones no muy claras, y una infinidad de casos diferentes pero en donde siempre han resultado perjudicadas las familias, fundamentalmente con menores recursos. La convocatoria pública a la actividad la realizó el grupo "Rebeldía Organizada", "a todos los perjudicados por compras de terrenos y desalojos", desde su cuenta de Facebook.De la actividad, en la que participo una gran cantidad de vecinos que se sienten perjudicados por estas situaciones, participaron también algunos referentes políticos del departamento, entre ellos los ediles Pablo García del Frente Amplio y Susana Gásperi de Alianza por San José, quien además justamente es vecina de esa zona del departamento. Consultado el edil García señaló: "es una situación de venta y reventa de terrenos, hasta el punto que a algunos vecinos se los quiere obligar a pagar dos veces su padrón. Los dueños, es decir las inmobiliarias truchas, les están rematando las casas, hay por ejemplo toda una manzana completa, que es la manzana 18 en Monte Grande, que todas las casas tienen el desalojo por intermedio de la justicia." Según informó García, la comisión se comprometió a generar una instancia con la Universidad de la República para que ésta de respaldo legal a los vecinos, que en su gran mayoría son familias carenciadas y que no pueden costear un abogado para su defensa. El tema será planteado según dijo el legislador departamental en la comisión de Ordenamiento Territorial, adelantando que obviamente no se está cumpliendo a cabalidad el Plan de Ordenamiento fundamentalmente por parte de los operadores inmobiliarios. Aunque el tema viene de larga data, aseguró que es notaria la falta de control de la Intendencia en el proceso de compra-venta de terrenos que deben cumplirse en estos casos. García señaló además que "está claro que es una situación entre particulares, pero que está afectando a muchos vecinos del departamento, por lo que hay que analizar soluciones a este tema." Incidentes poco claros Sobre media tarde y finalizada la reunión trascendió desde Ciudad del Plata que una vez que los miembros de la comisión de Viviendas de Diputados se habían retirado, se habían generado hechos de violencia con rotura de vehículos. Participantes del encuentro confirmaban parcialmente esta situación y adjudicaban los hechos a integrantes de rebeldía organizada. Sobre las 20 horas de ayer, el grupo publicó en su cuenta de Facebook, los descargos por la situación generada deslindando responsabilidad. La publicación destaca en algunos tramos, luego de reivindicar a los promotores del encuentro: " La asociación civil Rebeldía Organizada se comunica oficialmente para desmentir cierta información falsa y contar los verdaderos hechos ocurridos hoy en la plaza de MONTE GRANDE (…) Queremos desvincularnos de todo hecho de violencia y de los hechos ocurridos, porque fuimos nosotros quienes ayudamos desde el domingo, haciendo publicidad rodante, y entregando folletos, convocando a todos los afectados, porque entendimos que esta causa se trataba de otra injusticia más, le contamos que hoy cuando se retiran los diputados, de la plaza aparece el señor Artigas González Samudio quien sería el titular de los terrenos que vende, y estafa con dos cómplices, uno haciéndose pasar por abogado, y otro un joven encapuchado y con actitudes violentas, este joven pincha las ruedas de su camioneta y luego rompe la camioneta de un vecino, mientras el supuesto abogado insultaba y generaba conflictos entre los vecinos, el encapuchado luego de romper los vehículos se da a la fuga cuando la policía intenta atraparlo. Queremos cortar la cacería de brujas, periodistas locales nos han llamado queriendo atribuirnos los hechos, lo cual desmentimos públicamente…