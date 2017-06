Números bajo la lupa

En la jornada de hoy el Frente Amplio reunirá a su mesa política ampliada, para analizar los números de la Intendencia Josefina. Como se recordará, desde la coalición de izquierdas se ha puesto énfasis desde hace varios años sobre el déficit registrado en la administración Falero. En ese sentido y conforme los datos de las últimas rendiciones de cuenta de la Intendencia, el dirigente Pablo Urreta, ha publicado en diferentes instancias en su cuenta de Facebook un cuadro en donde se explicita el resultado que ha obtenido por parte del Gobierno Departamental en los últimos años. Allí se observa por ejemplo que en el año 2015, obtuvo un resultado deficitario en unos 149 millones de pesos, los que incorporados al último lustro, suman un déficit acumulado desde 2011 de 694 millones de pesos. Particularmente se desprende de los datos que los ingresos desde 2011 a 2015 de la Intendencia fueron de 4.720 millones de pesos y que el gasto registrado es de 5.414 millones de pesos, cerca de 3.000.000.000 de funcionamiento y algo más de 2.300.000.000 en inversiones. Días atrás el Intendente señaló públicamente "que los números se han equilibrado" y pese a no poder dar cifras concretas porque todavía se está trabajando en la rendición 2016, aseguró que "puede existir un déficit, pero que será en los papeles y no en la realidad". Adjudicó nuevamente a las dificultades que las adversidades climáticas han generado, y para el caso concreto de 2016 que se ha cargado al gasto toda la inversión que se realizará en materia de alumbrado público, el que se pagará en los años venideros, esto dijo, a sugerencia del Tribunal de Cuentas. Lo cierto es que en la jornada de hoy, el FA se reunirá para analizar la situación financiera de la Intendencia, mientras lógicamente se espera el resultado de la próxima rendición de cuentas que debe presentar el Ejecutivo. Paralelamente, y conforme a lo que ha anunciado el líder de Alianza por San José, Carlos Daniel Camy, el sector continúa analizando la información recibida a instancias de algunos pedidos de informe que el sector ha realizado, y a la espera de otras respuestas. Un grupo de cinco contadores, encabezados por el Cr. Claudio Parodi, vienen realizando el análisis de los números de la Intendencia, no descartando que el sector realice alguna propuesta para que el Ejecutivo realice una modificación presupuestal. El tema ya ha sido descartado por parte del Intendente, pero el sector no descarta el planteo.