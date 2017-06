Jefatura no modificaría comisaría Sub Octava

Ituzaingó Vecinos de la zona que comprende la jurisdicción de la Comisaría Sub Octava, que abarca Ituzaingó, Capurro, Pueblo Nuevo y 18 de Julio, se movilizaron al circular la versión que la unidad pasaría a ser un destacamento con un único funcionario. Inmediatamente la gente comenzó a manifestarse en contra de esta iniciativa a estudio de Jefatura, dentro de un programa de reacondicionamiento del personal y del sistema de vigilancia departamental. Como respuesta de esa inquietud, el comando mantuvo en encuentro con los vecinos en el lugar para plantear el proyecto e intercambiar con la comunidad.

En tal sentido, la posición de los vecinos, las explicaciones brindadas hicieron que el propio Jefe William Martínez haya decidido rever la postura inicial.

De acuerdo a propias expresiones del Jerarca, el comando no contaba con toda la información que se manejó en la reunión con la población de la zona de la jurisdicción de la Sub Octava.

En las últimas horas, Martínez dejó entrever que seguramente esas modificaciones que se habían planteado en su momento no se lleven a cabo y que el funcionamiento de esa dependencia de Jefatura se mantenga como hasta el momento.