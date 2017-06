Funcionarios del liceo de Rodríguez emplazan a las autoridades

Funcionarios del liceo de Rodríguez elevan hoy carta a las autoridades para exigir el cumplimiento del compromiso de mejoras edilicias asumido en el mes de marzo Como se recordará sobre el comienzo del año lectivo, los funcionarios del Liceo de la Ciudad de Rodríguez, se movilizaron exigiendo mejoras en el centro de estudios, tanto en lo locativo como en lo funcionarial. Para evitar que el conflicto se radicalizara, las autoridades se comprometieron a atender esos reclamos. Los propios decentes reconocen que en lo que tiene que ver con la situación de funcionamiento, el compromiso había sido cumplido, pero reclaman que las promesas de mejoras edilicias no se han concretado en su totalidad. En las últimas horas el docente Mario Bango", informó que en esta jornada enviarán una carta a las autoridades, dando un plazo de 30 días para cumplir con las mejoras comprometidas, de lo contrario se volverán a movilizar. Bango aseguró que "lo que hicieron fue pintar tres salones, colocar un par de rejas y el 3 de marzo se comprometieron a cambiar las luminarias a la semana siguiente, a realizar reparaciones en algunos salones, que tienen rajaduras y humedad y a traer un arquitecto del CODICEN para elevar un proyecto, hacerlo en conjunto para la ampliación del liceo que es necesaria. Obviamente que al día de hoy tenemos las mismas rajaduras, la misma humedad y el Arquitecto vino una sola vez y no vino más…". Según Bango, si el plazo no se cumple, dentro de las posibilidades que se analizan es la ocupación del local, o seguir dando clases pero con medidas de protesta, que es una propuesta diferente que estamos elaborando.