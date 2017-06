Estacioneros de San José con combustible y la actividad se normalizará

Algunas estaciones de la capital josefina, no tenían ningún combustible en la jornada de ayer. En otras, la cantidad era muy limitada y escaseaban algunos productos. Poder Ejecutivo decretó en la tarde de ayer la esencialidad para asegurar abastecimiento de combustibles en todo el país. En la jornada de ayer, en el marco de las movilizaciones que vienen desarrollando los trabajadores de FANCAP, se generó en varias de las estaciones de servicio de esta zona del país, y por ende también de nuestro departamento, el momento más complejo en relación a la escasez de combustibles. Sobre el mediodía de ayer, algunas de las estaciones no contaban con combustible en sus tanques y la reposición no era segura. Algunas no tenían gasoil, otras nafta Premium, en definitiva la agudización de un problema que se viene registrando desde los últimos días, en donde algunas de las estaciones habían limitado la carga de combustible en sus surtidores. Ya en la mañana, durante la realización del Consejo de Ministros en Montevideo, el Presidente Tabaré Vázquez, anunciaba que se analizaban medidas para asegurar la distribución de combustible. Pocas horas después, sobre las 17 horas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró esencial el servicio de abastecimiento de combustibles, a solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La Ministra de Industrias, Carolina Cosse, afirmó luego en rueda de prensa que la medida se tomó por el desabastecimiento de combustible a la población. Cosse aseguró, además, que ANCAP reorganizó los horarios y turnos en La Tablada. Aseguró: ""Las medidas gremiales adoptadas por la FANCAP han afectado seriamente la normalidad en el abastecimiento de combustible y supergás a la población". El decreto, comenzó a regir en la pasada tarde e incluye "los servicios de importación, producción, distribución y comercialización de todos los combustibles en todo el país públicos y privados". Si bien el sindicato aún no aceptó hacer las horas extra de las que depende el sistema para funcionar a cabalidad, sí formó una guardia gremial. Óscar Benavides, presidente de la Unión de Transportista de Combustibles (UTC), expresó a los colegas del diario "El Observador" que "la situación aún dista bastante de la normalidad, durante el lunes se cargó aproximadamente la mitad del combustible y para que el stock vuelva a la normalidad "se precisan cuatro o cinco días de jornadas completas". La situación actual Las estaciones de servicio de San José de Mayo se mostraban, en su gran mayoría, con abastecimiento normal de combustible al cierre de la presente edición.

Consultadas fuentes de las estaciones de la capital josefina, todas expresaron tener abastecimiento suficiente, aunque en algunos casos, con limitantes en la venta de nafta súper y gasoil, hasta tanto no se normalice la entrega, como es el caso de las del sello Petrobras de Aparicio Saravia y Ruta 3 y Sarandí y Herrera.

En otro de los casos, se contaba con suficiente cantidad de nafta y gasoil excepto Premium que no se había entregado.Otra de las fuentes consultadas, sostuvo que en ningún momento tuvo desabastecimiento y que la venta fue normal. Se espera que en el correr de hoy la situación se vaya normalizando para todos los locales de venta de combustibles de San José de Mayo y en todos los productos