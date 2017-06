Jubilados se movilizarán el jueves en Montevideo

Con participación de la AJUPEN local Ante una nueva rendición de cuentas, la ONAJPU ha organizado una movilización en la capital del país, la que contará con representación maragata Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José participarán el próximo jueves de la movilización organizada por la ONAJPU en la capital del país. Los jubilados estarán reclamando ante el advenimiento de una nueva rendición de cuentas, exigiendo mejoras, sobre todo para las pasividades más sumergidas. A las diez de la mañana los jubilados se concentrarán en la Plaza Libertad en Montevideo para luego marchar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de los principales reclamos, estará que quienes perciban jubilaciones en el entorno de los $10 mil, no paguen órdenes ni tickets en las mutualistas, dado que muchas veces, según integrantes de la organización, esto es motivo para que no se atiendan. Otro de los temas será el ajuste que el 1 de julio deben de percibir las jubilaciones mínimas, donde se pide que se mantenga como hasta ahora. Acceso a la vivienda, el sistema nacional de cuidados, son también parte de la lista de reivindicaciones que presentarán al gobierno. También, se volverá a plantear un anhelo que desde hace muchos años vienen peleando los jubilados y que tiene que ver con tener a fin de año, una especia de aguinaldo, algo que hasta el momento no se ha logrado, pero que se sigue intentando obtener.