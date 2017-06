Danza de colores y formas

Muestra "Las paredes hablan" de José Luis Cíccolo en el Museo

Rossana San Martín Cruxên

El pasado viernes 9 de junio se inauguró en el Museo de San José, "Las paredes hablan", del Artista Plástico y Docente José Luis Cíccolo Grillo. Esculturas en madera y varios cuadros nos interpelan. Conversamos con José Luis sobre esta exposición, sus búsquedas e inquietudes. Entre estas, la divulgación de la fecunda obra pictórica de su padre, Juan Carlos Cíccolo.

La muestra puede visitarse de martes a viernes, de 15 a 18 horas, y los sábados, de 18 a 20 horas.

La madera y sus sorprendentes respuestas

_ Hay calles, edificios, catedrales. Juegas con la construcción y con lo abstracto, porque hay mucho de geométrico...

_También está lo ortogonal…

_ En las esculturas de madera ocurre lo mismo.

_ Las maderas son como un apoyo al resto de la muestra. Hacía muchos años que quería empezar con la madera y no podía dedicarle tiempo. Hace unos dos años que estoy "meta maceta". Quiero continuar con ellas, si es que me dan las fuerzas.

_¿Qué maderas eliges?

_ Lo que venga, pero prefiero las maderas duras, porque es más lindo trabajar con ellas y tienen otra permanencia. El eucalipto es una belleza. Es de esas maderas que se oxidan, que van adquiriendo la coloración de borra de vino. Eso hace que uno se entusiasme, porque la madera por sí sola responde al tratamiento que se le hace.

_¿Las pintas?

_ Generalmente solo con un poco de cera. Eso lo aprendí con el profesor Mario Brando acá en el Museo, cuando hice el curso en su Taller de Tallado en madera.

Otras maderas duras, a medida que se van tallando, van adquiriendo cierto brillo. A veces se obtiene cierto efecto buscado, frotando una madera con otra. En otras ocasiones uso barniz para preservar el material.

Pugnas

_ ¿Qué puedes comentar acerca de las pinturas? Hay muchas.

_ Son 34. No pensaba traer tantos cuadros, pero quería expresar una idea lo más completa posible de mi propuesta. Arranqué con unas abstracciones, a las que me dedicaba hacía ya algún tiempo. Son las primeras obras que se ven, apenas se entra a la "Sala Manuel Benavente" del Museo. Denotan una búsqueda del color y de la composición. De ahí derivaron los caseríos, los suburbios y los edificios.

_Se ven en ellos abstracción, en la que interactùan líneas, columnas.

_ Bueno, tengo que decir que no hay ninguna representación de la realidad. Sí hay búsquedas de la composición, de un enfrentamiento entre esos objetos grandes. Puede ser en un rascacielos, en una casa antigua. Están llenos de líneas verticales. En una tapera, por ejemplo, ves una ventana toda desvencijada y ya te surgen ideas. Hay líneas que si se prolongaran se cruzarían.

_ Rupturas…

_Líneas quebradas… Ni hablar del color que adquieren esas paredes. De todo eso fue surgiendo el título de la muestra. Las paredes no solo "oyen", como se dice habitualmente, sino que en este caso, si "ellas se lo proponen", también hablan.

Esos objetos permiten que yo fabrique un lenguaje, un contenido para los cuadros, sin intentar representar nada en especial, pero sí expresar determinados estados de ánimo. Por eso evito los "paisajes lindos". Hay algunos cuadros que me parece que son alegres, porque en el momento en que los hice estaba disfrutando. Algunos tienen colores vivos,otros son más apagados, más entonados. La confrontación se da en estos a otro nivel. Es otra forma que tengo de manifestarme.

_ ¿Te circunscribirías dentro de una corriente pictórica determinada? ¿Serían cuadros expresionistas?

_ Fui curador de esta muestra, como lo he sido de las exposiciones de los cuadros de mi padre [Juan Carlos Cíccolo], pero me cuesta ubicarme en una corriente pictórica y tampoco me interesa demasiado hacerlo. Prefiero que la gente opine.

Vibrante Stambul y otros testimonios expresivos

_ "Stambul nocturno" es un óleo sobre cartón. Podríamos pensar que es algo estático por sus líneas tan verticales, pero logra un dinamismo a través de los colores. Hay blancos, negros, grises, ocres…

_ Hay contraposición… Predomina el negro y el gris, pero aparecen unos celestes y toques de blanco para darle vida. Se me ocurrió que hacía falta eso, para que vibrara de otra manera.

_ "Luces en el bosque" que es abstracto, tiene muy buenos contrapuntos.

_ Sí. Yo te decía que corresponde a los "más antiguos" de esta muestra. Hay una búsqueda de colores, formas. Le puse ese título, pero no pretendía que eso fuera un bosque. Hay una danza de marrones. Creo que está bien entonado en cuanto a la armonía. Lo abstracto impacta, pero le huyo un poco, porque retomando tu otra pregunta, me encuentro en un terreno "semi-expresionista", por designarlo de alguna manera. La abstracción tiene el peligro de caer en lo decorativo o en algo frío, que no representa lo que quiero trasmitir.

Acá hay un cuadro de una casa de playa, que es la de un amigo, otro tiene una calle con reminiscencias del puerto de Montevideo…

_ Es la "Calle", cuya reproducción aparece en la programación de junio del Museo.

_ Esas imágenes no son producto de la casualidad. Uno va buscando lentamente lo que quiere expresar. Hacía mucho que no hacía una exposición.

_ También importa el soporte elegido para pintar, permite ciertos efectos …

_¡Así es! No sé qué escuela(s) pictórica(s) está(n) en mis obras. Creo que muchas.

"Mi padre era un enamorado de la tarea de pintar"

_ La influencia de la pintura de tu padre, no puede ignorarse. Era un grande…

_ Ayer estaba en casa con algunos cuadros suyos. Hizo cientos… Unos óleos que había, ya me daban la pauta de que nunca podré hacer una exposición ni de la milésima parte de lo que hizo. Pintaba todo el día, sabía mucho sobre Arte…

Yo busco por otro lado. Tengo la satisfacción de pintar, de investigar, pero no puedo decir que soy un pintor que haya dedicado su vida casi exclusivamente a eso. A mi padre le gustaban muchas disciplinas, pero era un enamorado de la tarea de pintar.

Ahora estoy con la madera, el tallado. De todos modos, no he dejado nunca de pintar. Siempre estoy con un lápiz en la mano, con un pincel…

_ ¿Sigues dando clases de Artes Plásticas en la Casa de la Cultura de San José?

_ En diciembre de 2016 dejé las clases que tenía allá, para dedicarme de lleno a lo mío. Ya había cumplido mi ciclo. También hay que ponerse al día. Tengo que leer, investigar. En este momento puedo tomarme unas vacaciones. No sé si volveré a dar clases. Sí estoy siempre dispuesto a conversar sobre Arte, a intercambiar ideas con otros. Pueden ver lo que hay en mi casa. El 99% es de Juan Carlos Cíccolo. Sé que no es fácil divulgar toda esa obra.

El Museo es una institución demasiado importante y seria. Busco su apoyo como se da en este caso. Debo agradecer la posibilidad que tengo de mostrar lo que hago y también la obra de mi padre.

Hay una cantidad de láminas de mi viejo que solo las conozco yo…