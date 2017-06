Camy: "esperamos la información de la ISJ para poder analizar la situación y aportar propuestas"

El Senador y Ex Director de ANCAP Carlos Daniel Camy, aseguró haber cumplido con el reglamento para la utilización de la tarjeta corporativa del ente. "Yo respondo por mí, no puedo responder por los demás, yo la utilicé en el marco del reglamento", señaló el legislador

Luego de realizar una visita con el presidente de la Asociación Japonesa en el Uruguay, a diferentes puntos del departamento, entre otros la Escuela Nº 117 "Japón", ubicada en Ciudad del Plata, la empresa Takata y también el destacamento de Bomberos en la capital josefina, todas instituciones que tienen lógicamente una importante vinculación con el país oriental, el Senador de Alianza, Carlos Daniel Camy, fue consultado en improvisada conferencia de prensa sobre algunos temas que han surgido en las últimas horas.

Modificación

Publicábamos en la edición del jueves que el Intendente José Luis Falero, había reiterado su definición de no estar dispuesto a realizar modificación presupuestal alguna. DEe todas maneras, el sector liderado por Camy, continúa analizando la información existente, en función de un mejor análisis de la rendición de cuentas, no descartando realizar propuestas concretas. Camy al respecto señaló que: en primer lugar hay que señalar que quien tiene la iniciativa privativa de proponer a la Junta Departamental, una modificación Presupuestal es el Intendente. Por tanto si ya tiene definido, porque en su hoja de ruta para la gestión, cree que no es necesario, es una decisión de él. Nosotros, sin embargo, estamos a la espera de la contestación de algunos pedidos de informes, algunos ya se han concretado, pero estamos a la espera de esa información para llegar con la mejor capacidad de trabajo por parte de la bancada de Alianza Nacional, para cuando se trate la rendición de cuentas. Como saben conformamos un grupo de cinco contadores, encabezado por el Cr. Claudio Parodi, ex funcionario de la Intendencia de San José, para asesorar a los ediles, tanto en la mejor fiscalización como para la mejor proposición de ideas. Yo no pudo descartar que para nosotros pueda ser necesariauna propuesta, si nos parece buena, que implique una modificación presupuestal, pero en todo caso es privativo del Intendente, es su decisión y nosotros también queremos trabajar, esperar la rendición de cuentas, para ver cuál es y evaluar, porque hay tiempo para hacerlo, las mejores propuestas e ideas que le plantemos a la luz del resultado que tengamos de cierta información que aún no tenemos, sobre todo en el plano financiero…". Camy recordó que el pedido de informes fue presentado hace un año, aunque reconoció que "es un pedido de informes bastante amplio. No es solo sobre la situación, sino sobre la perspectiva de acción de la gestión departamental…". Sobre la demora en la respuesta (dado que la Intendencia tiene 20 días para contestar un pedido de informes), Camy dijo: "los tiempos de la Intendencia son de la Intendencia, yo no le atribuyo intencionalidad, de hecho, lo pedido y no le aplicamos a rigor el tiempo que tienen para contestarlo, sino que le dijimos, sí queremos la información…"

Transparencia

Camy continuó señalando que entiende muy importante la transparencia, para con la opinión pública, que es la que nos da responsabilidades de gestión, y la transparencia supone, hablar de todos los temas y tener conocimiento, de los números, el estado de situación y de cuáles son las perspectivas de funcionamiento del Gobierno Departamental, cuando tengamos esa información podremos proponer, aportar ideas, analizar si es necesario realizar aumento de gastos, recorte de gastos, aumento de la inversión, recorte de la inversión, rubro cero, funcionamiento en obras, prioridad de inversión de recursos, y ese tipo de cosas se pueden proponer, en forma responsable si se tiene el conocimiento adecuado, sino suena más para la tribuna…"

Tarjeta corporativa

Sobre la reciente publicación del Semanario "Búsqueda", en alusión a los gastos realizados por el actual vicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de ANCAP, en donde también se publican los gastos realizados por el propio Camy, el Senador explicó: yo estuve un poco más de 30 meses en ANCAP. Al igual que otros entes tiene tarjetas corporativas. Cuando un Director no cobra viáticos para desarrollar su función, con esa tarjeta, puede pagar los gastos de esa representación. En nuestro período eso fue reglamentado por nosotros. Por ejemplo cuando se va a Artigas por dos días, pagar hotel, combustible y alimentación, en ese marco la utilicé yo, dentro o fuera del país, más allá que yo fui quien menos viajé…". Sobre los gastos realizados por el resto de los directores, incluido Sendic señaló: "yo respondo por mí, no puedo responder por los demás, yo la utilicé en el marco del reglamento y lo señalo como fue. Supongo y espero que sí, pero no quiero hacer referencia de los demás jerarca o gerentes, hay un reglamento y se supone que todos debieron utilizarla en el marco de ese reglamento, yo cumplí con el reglamento…". Camy aseguró que toda la información está claramente detallada en la información que maneja el medio capitalino