Sistema político analiza viabilidad de designar "Defensor del vecino"

Todos los partidos que participaron en las elecciones departamentales, comenzaron ayer, invitados por la ISJ a analizar la posibilidad de concretar la propuesta que realizó el Partido Colorado. En la tarde de ayer, todos los partidos políticos que participaron del proceso electoral departamental fueron convocados por el Director de Descentralización Sebastián Ferrero para tener un primer contacto y analizar la posibilidad de impulsar una propuesta que surgiera en su momento desde el Partido Colorado. La reunión se extendió por algo más de una hora, y más allá de las particularidades de cada caso, todos los asistentes señalaron que fue una buena instancia de diálogo. Para el aso, según explicó el propio Ferrero, la instancia surge para tener un primer contacto con las fuerzas políticas para que estas definan en su interna su voluntad o no de continuar en un proceso de análisis, tendiente a la conformación de esta "nueva figura" en el esquema departamental. "pudimos nuclear a representantes de todos los partidos", dijo Ferrero, quien señaló que "es una figura importada, pero que se trata de un rol de complementación, de fiscalización y de aporte a la administración desde una mirada de defensa y representación colectiva, de la visión ciudadana, de las prioridades que se tienen…" (…) "En este espacio de trabajo expresamos la voluntad del Intendente de avanzar en este sentido, y lo que hicimos en definitiva fue auscultar si existe voluntad de avanzar en esta dirección, y nos dimos un tiempo hasta el 30 de junio para definirlo. Cada uno de los representantes planteará en el seno de su orgánica el asunto y lo conversado, y conforme esa devolución, veremos, si existe la voluntad política de conformar una comisión con representantes de todos los partidos, para trabajar en diferentes etapas de estudio sobre la figura y las características propias del departamento, entre otros asuntos. El objetivo además es que de esa comisión surja un documento que será entregado al Ejecutivo y al Legislativo, no sólo como insumo sino además con los consensos políticos ya construidos sobre los que avanzar…". Ferrero aseguró que lógicamente la propuesta, en caso de que exista consenso, deberá completarse, "antes que termine el período, aunque no nos hemos puesto fechas, salvo la de la próxima reunión…". Todos los participantes de la reunión expresaron que en forma personal y en primera instancia el asunto amerita su análisis…

En tal caso, el Secretario General del Partido Colorado en San José, Mauricio Viera, destacó asimismo el clima de la reunión, y la posibilidad de comenzar a analizar una propuesta que fue pensada además desde un lugar de construcción. "la mera concurrencia de todos los partidos, transmite una voluntad, al menos la de tener oídos abiertos al tema. Lo planteamos nosotros, pero lo entendemos como un asunto de toda la comunidad, y de todo el sistema político que tendrá que definir como sigue…". Viera descartó que se presente un proyecto particular, sino que la idea siempre fue que se generara un diálogo sobre la figura del defensor del vecino entre los diferentes actores para determinar las diferentes características y elementos posteriores.

Independientes, Blancos, Frenteamplistas y la Asamblea Popular ponderaron la reunión y señalaron que es importante comenzar a analizar el tema, aunque lógicamente cada uno de los participantes señaló que debía trasladar a su fuerza política el asunto para no solamente que se definiera la posición, sino además quienes serán los representantes de los partidos en la comisión especial que profundizará en el asunto. Todos hacen hincapié en la necesidad de estudiar las experiencias y las legislaciones existentes en el país y el mundo. ¿Qué es el Ombudsman? El término Ombudsman tiene su origen en Suecia, donde se utilizó en un principio para designar al funcionario público encargado de examinar las quejas de los ciudadanos contra las organizaciones del sector público. Esta figura surge hace más de 200 años, en la constitución sueca de 1809. La figura ha tenido diferentes experiencias en buna parte del mundo, con diferentes resultados, en cualquier caso, hay prácticamente un consenso internacional que la figura como herramienta es muy buena. La ONU y otras tantas organizaciones cuentan con una oficina de "Ombudsman" en donde se concretan servicios informales de resolución de conflictos y mediaciones. En los casos más clásicos de defensores de vecinos, éstos tienen por cometido defender los derechos de los ciudadanos en relación a las diferentes entidades estatales.