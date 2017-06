Sistema Nacional de Salud debe reformarse

FUS en San José La Federación Uruguaya de la Salud se reunió en asamblea nacional en el local de SIFAM donde se reclamó por salario y diálogo social para el Sistema Nacional de Salud Delegados de todo el país de la FUS llegaron a San José de Mayo para llevar adelante una asamblea nacional. En la oportunidad participó de la actividad una representación de la ONAJPU para 'profundizar el diálogo social' impulsado por el ejecutivo nacional. El Secretario General de la Federación Eolo Mendoza sostuvo que en la asamblea se realizó un análisis general del país, en particular la situación que están atravesando los trabajadores de la salud. A propósito desde la FUS se ha lanzado el diálogo nacional de salud, que apunta a profundizar una 'necesaria profundización de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. También los aspectos salariales estuvieron sobre la mesa de la asamblea, Mendoza denunció que FEMI está trancando la negociación a nivel de la negociación colectiva en los consejos de salario. El trabajador sostuvo que los representantes de las empresas no están entorpeciendo las negociaciones desde un punto de vista particular de una empresa, sino que lo están haciendo a nivel general de todos los prestadores de salud. En este punto el sindicalista insistió en que se tiene que fortalecer la unidad del gremio para salir en defensa de la negociación colectiva, tomando algunas medidas de movilización. Desde la FUS también se defendió el trabajo del personal de los servicios de acompañante, quienes, sostuvo Mendoza, sufren una explotación por parte de las empresas que obtienen muy buenas ganancias. Por su parte la representación de los jubilados sostuvo que se reclama que aquellos pasivos que cobran una jubilación de diez mil pesos, no pueden pagar órdenes y tickets como actualmente sucede, que muchas veces provoca que no se atienda. También se reclama una mayor rapidez en la atención de especialistas en cuyo caso muchas veces se esperan varios meses para poder ver al profesional adecuado.