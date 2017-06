Falero: La rendición de cuentas puede dar "un déficit que es en los papeles"

El Intendente aseguró que se logró equilibrar las cuentas, y que la rendición de cuentas podría dar un déficit que es "en los papeles", pero no es en la realidad. Dijo no estar abierto a una modificación presupuestal, y reiteró en varias oportunidades que las inclemencias del tiempo del año pasado impactaron la planificación

Tras la reunión del Gabinete de ayer, el Intendente fue consultado en rueda de prensa, sobre diferentes temas que se encuentran en agenda, como la situación del refugio y el pago del alquiler que realiza la Intendencia. A la vez confirmó que no será posible atender la aspiración de mejora salarial que solicitarían los trabajadores municipales, así como también reiteró que el Ejecutivo no está dispuesto a realizar una modificación presupuestal.

Alquiler del refugio

Lógicamente que uno de ellos fue la situación del refugio, ya que tras la sesión extraordinaria de la Junta Departamental surgieron algunos nuevos elementos que involucran tangencialmente al Gobierno Departamental, tal el caso del pago del alquiler del local, que la Intendencia vienen haciéndose cargo, pero surge de la sesión que parte de las transferencias que realiza el Mides a la Organización Eusebio Vidal, es justamente por el pago del alquiler que supera los 24 mil pesos. Consultado el Intendente si la Intendencia analizará la continuidad de ese pago, Falero destacó: "la Intendencia en realidad, si Ud me apura, nunca debimos hacernos cargo que no es nuestra tarea específica. Lo hacemos como lo hacemos con otras instituciones o con escuelas rurales. Lo hacemos para ayudar en este caso a que de alguna manera estas personas tengan una mejor atención. Lo hicimos en su momento para dar una mano, y mientras nos e nos demuestre realmente que hay algo allí que no debe seguirse haciendo, lo vamos a seguir cumpliendo. Yo cuando asumo un compromiso lo cumplo. Lo asumimos hace tiempo atrás con el MIDES como un aporte de todos los ciudadanos de San José, para que gente en situación de calle, pudiera tener un refugio. Espero que esté funcionando bien, no es nuestra responsabilidad y si hay situaciones irregulares que se constaten lo analizaremos, porque no podemos ser parte de una situación irregular, espero que el MIDES lo resuelva…", sentenció Falero. El jefe comunal además señaló que el asunto debe ser resuelto por el organismo competente, ergo el MIDES, descartando tomar contacto con la Ministra Arismendi, "lo que sí podemos hacer, si vemos que estas situaciones no se corrigen es decir, bueno, damos un paso al costado, y lo que estamos colaborando no lo haremos más (…) yo confío en las autoridades del MIDES en que sí hay algo que está mal, lo resuelvan. En relación al "doble pago del alquiler" y si esto no demandaría tomar medidas, reiteró, "no lo sé, me parece correcto el planteo que hizo el legislativo departamental de asesorarse. Yo no puedo saber lo que recibe la ONG, son todos dichos de que aparentemente hay una duplicación, lo que sí sé es lo que nosotros hacemos, que es cubrir el alquiler, si a su vez el MIDES no constató que el alquiler está pago por otro lado, tendrá que corregirlo y solucionarlo (…) revisar hacia atrás, porqué se hizo y cómo se justificó, porque no creo yo que la ONG pueda justificar un alquiler cuando lo estamos pagando nosotros y la documentación la tenemos nosotros…"

Déficit en los papeles

Nuevamente el Intendente señaló que la posibilidad de realizar una modificación presupuestal, "está cerrada", y enfatizó: ·por respeto a la ciudadanía, y por respeto a nuestro compromiso con la institucionalidad. Nosotros hicimos un presupuesto muy ambicioso en cuanto a obras, que tiene que verse ajustado, y hacemos los esfuerzos para que se cumplan, por lo tanto cualquier apertura para modificar, generaría una modificación a lo ya planificado y no estamos dispuestos a que eso suceda…". Concretamente consultado sobre si ya se tiene el resultado del ejercicio, y si nuevamente se cerrará con déficit, Falero aseguró: "no tengo idea todavía, están trabajando en ello. Lo que sí sé es que hemos logrado equilibrar los números, a pesar del golpe duro que tuvimos el año pasado. Y si existiese algún déficit, puede llegar a ser como consecuencia que hemos cargado al año pasado toda la inversión en luminarias, pese a que se paga en los cuatro años siguientes. Lo cargamos ahí porque así lo estableció el Tribunal de Cuentas. Esto puede generar un déficit en los papeles que no es un déficit real en los números, pero tampoco lo sé, vamos a saber cuándo terminen de cerrar…". En el resto hay un presupuesto equilibrado.

Sin modificación

Sobre los pedidos de informes presentados por Alianza Nacional, y la posibilidad que el sector presente una sugerencia de modificación presupuestal dijo que: "todos los pedidos de informes se están contestando como corresponde, pese a que llegan pedidos permanentemente…". A la vez confirmó que por el momento no se ha recibido ninguna propuesta, pero adelantó: "quizás sea porque nosotros no pensamos hacer modificación. Más allá de ayudarnos a que con esta información podamos orientar las prioridades, para ver que hacemos primero y si nos queda algo, que dejamos para el final, es lo único que podemos recibir ayuda, y que en la misma forma que nos comprometimos todos en el Partido Nacional de aprobar un presupuesto, quizás, de esa información surja una mirada desde Alianza Nacional, que nos diga, si hay que achicar en algo, es preferible dejar esto para el final y no lo otro, eso puede ser productivo".

ADEOM sin chances para mejoras

Finalmente el próximos lunes el Intendente recibirá a la directiva de ADEOM, quienes han adelantado que entre otros temas plantearán al Intendente la posibilidad de analizar una mejora salarial para lo que resta del quinquenio. Sobre el particular Falero fue enfático al señalar: "no, ya se lo hemos dicho. Tenemos un presupuesto quinquenal que vamos a hacer el esfuerzo para dar cumplimiento a lo establecido allí. Hemos sufrido luego de aprobado el presupuesto, gastos que no estaban previstos, como fue el temporal del año pasado, que nos lleva a hacer recortes en la propuesta original, o a gestionar mejor para dar respuesta a la mayor cantidad de objetivos plasmados en el presupuesto. Eso hace inviable cualquier posibilidad de modificación, de cambio o mejora en lo que tiene que ver con el rubro cero (retribuciones personales). Nosotros dijimos claramente que el rubro cero lo habíamos cerrado, aplicando todo el esfuerzo de recuperación salarial, en el primer año, lo hicimos así, y continuaremos con esa postura porque cualquier modificación que sufra el rubro cero, afectaría aún más los compromisos con la ciudadanía que están previstos en el presupuesto…".