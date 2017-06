Lista 50 oficializará mañana postulación de Vassallo como Presidente de la Junta

En la jornada de mañana la lista 50 realizará una reunión, en donde según ha trascendido se estará oficializando el nombre del edil Danilo Vassallo, para ocupar la presidencia de la Junta Departamental desde el próximo mes de julio. El acuerdo alcanzado a principio de la legislatura, otorgaba justamente a la lista 50, encabezada por el Diputado Ruben Bacigalupe, la presidencia en el tercer año. Es así, que desde hace un buen tiempo, el nombre que llevaría la agrupación es tema de conversaciones dentro y fuera del sector. Lo cierto es que Vassallo, ingresó en este período a la Junta Departamental, como suplente de Ana Laura Porley, y por la lista Falerista 404. Durante gran parte del período, Vassallo ha actuado como edil, pero siempre tras las reiteradas solicitudes de licencia de la tercera titular de la lista 404. Como es sabido, esto ha sido denunciado en varias oportunidades, fundamentalmente por parte de la edila socialista Mariana De Los Santos como una situación que violenta el espíritu de la ley de cuotas. De hecho en cada solicitud de licencia de Porley, justamente De Los Santos no la votas. El pasado lunes, se concretó lo que se suponía podía pasar, y que era un requisito fundamental para que Vassallo pueda asumir como presidente, la renuncia de Porley. De hecho, durante la rendición de cuentas del legislativo, se realizó una sugerencia de incorporar nuevos funcionarios en la Junta y aunque no prosperó, varios ediles indicaban que iba con nombre y apellido, y que Porley ingresaría como funcionaria de la Junta, dejando el lugar a Vassallo. Al parecer, tras varias conversaciones, hay consenso a la interna de la 50 de presentar el nombre de Vassallo, hay quienes dentro del "Sumate", entiende que no es lo mejor pero ponen por delante el acuerdo inicial y que en tal caso es una definición que debe tomar la lista 50, y hay quienes dentro de Alianza Nacional y del Frente Amplio, que no estarían dispuestos a votar a Vassallo. Faltando un mes para esa designación, los caminos reglamentarios quedaron abiertos, y sólo falta esperar al día de la votación para la inminente designación de Vassallo como Presidente.