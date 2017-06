Partido Colorado e Independiente confirman participación

Juntas Locales Luego de reunirse con el Intendente José Luis Falero, representantes del Partido Colorado y el Partido Independiente confirmaron su participación en las Juntas Locales Entre martes y miércoles se fueron definiendo asuntos relacionados con la conformación de las Juntas Locales. El Intendente José Luis Falero y el Director de Desarrollo Sebastián Ferrero, recibieron a representantes de las colectividades Colorada e Independiente para definir detalles de la integración de los representativos locales.

Como se recordará el Intendente presentó a los partidos sin representación en la Junta Departamental, la posibilidad de integrar las distintas Juntas Locales del Interior del departamento. En tal sentido se cursó la invitación al Partido Colorado, al Partido Independiente y a Unidad Popular.

Julio Bonansea, ex candidato a la Intendencia por el Partido Independiente, confirmaba la participación de su colectividad política, con representación en la Junta de Mal Abrigo. Bonansea había calificado de muy positivo el encuentro, donde se manejaron otros asuntos, como un proyecto de intervención en la zona inundable de San José de Mayo. A propósito de la posibilidad otorgada por el ejecutivo, el dirigente Independiente sostuvo que será una buena oportunidad para ver a gente de su partido trabajando.

Luego fue el turno del Partido Colorado, donde quien se reunió con el ejecutivo fue el Secretario General Mauricio Viera. En la instancia se confirmó que también aceptó el ofrecimiento de participar de las juntas pese a no tener representación en la Junta Departamental. En particular se manejó la posibilidad que la representación colorada sea en la Junta de Rafael Perazza. Viera vio como importante que los ciudadanos de su colectividad, tengan voz en estos organismos. Al igual que su par del Partido Independiente, la reunión fue aprovechada para presentar algunos proyectos, en este caso, la posibilidad de la figura del Defensor del Vecino para el departamento.

Unidad Popular aún no ha definido oficialmente si aceptará o no la propuesta del ejecutivo departamental.