Junta convocará al MIDES por situación de refugio

Es claro que la Junta Departamental, no puede convocar a la Ministra ni a los organismos de Gobierno, pero como final de la sesión extraordinaria realizada el pasado martes para analizar la situación del refugio, las dos bancadas acordaron invitar a la Ministra Marina Arismendi, o a quien ella designe para que concurra a la Junta Departamental a dar respuestas a las varias preguntas que quedaron planteadas en la reunión, y que de hecho existen en la ciudadanía, en relación a la gestión del refugio del MIDES que gestiona desde hace año la Asociación Eusebio Vidal, y de la que han surgido críticas, cuestionamientos y muchas preguntas. No sólo por su contratación directa, sino, y con un tono un poco más local, sobre por ejemplo "el pago doble del alquiler del lugar, que se confirma paga la Intendencia, pero en la documentación vinculada a las transferencias que realiza el ministerio figura el pago del alquiler, es decir algo más de 24 mil pesos. Eso y la participación política de Humberto Greno, uno de los principales referentes de la Asociación fueron parte de una sesión que se fue más rápida de lo previsto. Al respecto, y más allá de planteos vinculados al "amiguismo", con reproche de las dos partes, y la explicación de Mariana De los Santos, que cuando se contrató a la Asociación Eusebio Vidal, Greno no era edil, y a las razones de urgencia para mantener el contrato hasta que se instrumente un nuevo llamado, poca cosa más pasó. Las denuncias son varias, desde lo administrativo, hasta el servicio. Lo suspicaz del vínculo político, en donde el Frente Amplio retrucó que también genera suspicacia que las denuncias las realizara el Diputado Lema, quien tiene en pase en comisión a la Directora de Políticas Sociales, Carolina Hornes, o que la anterior ONG que tenía a su cargo el refugio era "Factor S", cuyo principal referente era el edil nacionalista Daniel Bentancor, hoy responsable de la Agencia de Desarrollo de Ciudad del Plata, también genera repercusiones desde lo político, pero la moción presentada fue compartida y ahora habrá que esperar la presencia de las autoridades