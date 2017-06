Blancos piden extraordinaria por denuncias del refugio

Junta debatirá esta noche en sesión extraordinaria sobre las irregularidades en la contratación del MIDES en el refugio de San José Como ya hemos informado en la comparecencia comisión de la Cámara de Representantes, de la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, generó además de un duro debate, la presentación de dudas por parte del edil nacionalista Martín Lema, sobre las supuestas irregularidades generadas en la contratación de la ONG responsable del refugio en San José de Mayo, en donde entre otros cuestionamientos, que uno de los principales referentes de la "Asociación Eusebio Vidal", contratada para la tarea sea el edil del Partido Comunista Humberto Greno, otorga mayor trascendencia al asunto. En tal caso, la bancada del Partido Nacional, solicitó la realización de una sesión extraordinaria que se cumplirá en la noche de hoy, desde las 20:30 para tratar este asunto. El coordinador del "Sumate", Dr. Juan Martín Álvarez, dijo a Visión Ciudadana, que la convocatoria surge desde la Bancada del Partido Nacional, "con el objetivo de esclarecer el tema que ha salido a la luz pública (…) referente a la forma que se ha contratado por parte del MIDES el refugio de la ciudad de San José, que ha sido a través de una contratación directa, desconociendo las normas del TOCAF y que ha sido observada por el TCR, además de alguna otra denuncia que vincula a un compañero edil con esta ONG que gestiona el refugio…". El edil explicó que "la expectativa es esclarecer la situación y conocer cuáles son las irregularidades que hay, fundamentalmente porque el Gobierno Departamental, ha hecho aportes, por lo que entendemos que no es un tema nacional, es del territorio de nuestra ciudad, y el Gobierno Departamental, ha hecho múltiples colaboraciones desde el pago del alquiler en algún momento y la elaboración de la comida, que con alimentos de INDA se brinda en el refugio. Por lo tanto queremos determinar, si efectivamente hay irregularidades…". Consultado el edil Socialista Javier Gutiérrez, sobre la sesión de hoy dijo: "nos parece importante que este tema se aborde en la Junta Departamental, como todos los temas que tiene resonancia política a nivel departamental. Consultado sobre si se interpreta como un tema político, por estar involucrado un edil del FA, señaló: "cada vez que se trae un tema a un ámbito político, sin dudas que hay una intencionalidad política en torno al tema. Me parece que sí, que la hay, pero lo mejor es discutirlo, aclararlo y que cada uno saque sus conclusiones. Lo más importante es no esconder los temas, si hay un problema, abordarlo y en función de eso sacar conclusiones. Eso es lo más sano para el sistema político, para la democracia y fundamentalmente para la preocupación que se genera en la ciudadanía.