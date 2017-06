FA concretó ayer en la Junta llamado a sala a Silveira

Duro cruce entre Germán González (MPP) y la presidente de la Junta Adriana Etchegoimberry. La sesión de anoche de la Junta Departamental presentó nuevamente algunos elementos que además de ser difíciles de catalogar. Al presentarse por parte del edil de Alianza por San José Gastón Camy, una moción para realizar una presentación sobre los trabajos de poda de los árboles del ornato público en la ciudad, evidenciando errores importantes ocurridos en el pasado, y una mejoría en la actividad en los días que la tarea lleva recientemente, el tema generó repercusiones inesperadas. Desde una solicitud de rechazo a la posición del Presidente Norteamericano Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París por el Cambio climático, hasta una situación poco menos que de desacato. El tema presentado, al menos para estas líneas quedará en un segundo lugar, en el entendido además, que el asunto pasó a comisión, y que abrió la puerta a un llamado a sala al Director de Gestión Ambiental y Salud. Fuera de tema y de reglamento Al momento de realizar su intervención, el edil del MPP Germán González, fue advertido por la Presidente del cuerpo, Adriana Etchegoimberry, que la alocución se encontraba fuera de tema, lo que demandó además la lectura de la moción presentada que decía: "en el día del medio ambiente sobre la poda de los árboles que se encuentran en la vía pública y que se está realizando en nuestra ciudad…". Claramente que la intervención de González se encontraba fuera de tema, sin embargo el edil retrucó: "otra vez Sra. Presidenta, como lo hizo con el edil Gutiérrez, cuando es un edil del Alianza Nacional, usted nos corta la palabra cuando usted quiere…". Lo que ocurre es que usted está fuera de tema, respondió Etchegoimberry, quien le aclaró que estaba hablando de los vertederos cuando claramente la moción hacía referencia a las podas. González reaccionó gritando: "yo voy a hablar de lo que yo quiera, no de lo que usted quiera (…) a mí la gente me puso acá para hablar por ellos…" La presidente respondió diciendo "no me falte el respeto, ¿quiere que lo invite a retirarse?

La discusión se saldó solicitando un cuarto intermedio, en donde al menos se bajaron los decibeles del entredicho. Antes de reiniciar la sesión, González, dijo dialogando con otros ediles: "a mí los únicos que me pueden sacar, son las botas si vuelve la dictadura…". La sesión se retomó con una solicitud del retiro de actas de la discusión entre González y la presidenta. Posteriormente se votaron las mociones, la primera planteada por Camy, para que el tema pasara a la comisión de medio ambiente para realizar el seguimiento del asunto presentado, que contó con la unanimidad de los votos, y una moción del Frente Amplio, para llamar a sala al Director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira, para analizar "este y otros temas vinculados al medio ambiente". Eso moción contó con los 11 votos del Frente Amplio necesarios para concretar el llamado.

N/R: Claramente que la situación registrada dista mucho de lo que debe ser el ámbito parlamentario, fundamentalmente por la falta de respeto al reglamento de la propia Junta Departamental. Es la figura del Presidente la única mandatada para dirigir el debate, y no es sino ésta la que justamente puede llamar al orden a los ediles cuando se encuentran fuera de tema, tal cual ocurrió en la jornada de ayer. La legitimidad de los votos no otorga carta blanca a ningún edil para "hablar sobre lo que quiera", si es que no se encuentra amparado en el reglamento.