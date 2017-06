"Residuos informáticos": Se firmó acuerdo para disposición final

Tras la última reunión del Gabinete Departamental de la semana pasada, el Director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira adelantaba que en el marco de las celebraciones del día del medio ambiente se estaría firmando un acuerdo para la instrumentación de un plan piloto, tendiente a la disposición final de residuos informáticos en el Departamento. El tema, ha sido analizado y tratado varias veces, sobre todo desde diferentes centros educativos de nuestra ciudad. De hecho, conforme el acuerdo firmado ayer, son justamente los centros educativos los que toman un papel preponderante en torno a este tema, por cierto muy complejo de resolver. En la pasada jornada, el Gobierno Departamental y la empresa New life E-Waste Recycling, firmaron un convenio tendiente a dar una respuesta a este particular asunto medioambiental. Conforme la instancia generada en la mañana de ayer en la sede de la Intendencia, y según destacó el propio Silveira, la producción de este tipo de equipos, tanto eléctricos como informáticos, "tiene un crecimiento exponencial", por lo que los residuos crecen de la misma forma". Por su parte el responsable de la empresa capitalina, Federico Rodríguez, destacó la instancia, posicionando a nuestro departamento como uno de los pioneros en esta materia, destacando: "San José, es uno de los pocos lugares del país que toma medidas reales", en procura de dar respuesta a este problema. Según se ha planificado y acordado, algunos centros educativos, como el Liceo Nº 1 Instituto Dr. Alfonso Espínola, la Escuela Técnica "María Espínola", y varias escuelas de primaria, funcionarán como centros de recepción de los materiales a descartar. Luego, personal de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud los retirará de esos centros educativos y los trasladará hacia un lugar determinado dentro del vertedero de la ciudad. Posteriormente una vez que el volumen lo amerite, la empresa New life E-Waste Recycling los trasladará al centro de disposición final de la propia firma ubicado en Montevideo, en donde se le dará tratamiento, fundamentalmente reciclando los residuos.