La fundación y la construcción de la identidad de San José

Charla del 1º de junio y talleres del Prof. Alexis Collazo en el Museo Rossana San Martín Cruxên El pasado jueves 1° de junio en el Museo de San José, en conmemoración de la fundación de San José (1783-2017), el profesor Alexis Collazo dio la charla "La fundación de la Villa de San José y el nacimiento de la tradición criollo asturiana". Fue el anticipo de un curso-taller sobre Historia local, denominado "La identidad maragata vista desde la Historia." Entrevistamos al profesor Alexis Collazo, el pasado miércoles 31 de mayo, sobre la charla y el curso- taller. Este comenzó ayer y continuará desarrollándose los días lunes 12 y 26 de junio, de 19 a 20 h. Las inscripciones se hacen en la Secretaría del Museo, a partir de las 14 horas, de lunes a viernes. Nacimiento de la tradición criollo asturiana _ Tu charla en el Museo se refiere al proceso fundacional de la Villa de San José, tomando el 1 de junio, que es el día en que se conmemora la fundación.

_ Sostenemos que el 1° de junio de 1783, no solo es la fundación, sino también el nacimiento de la tradición criollo asturiana. Primero es españolista asturiana. Luego del proceso de la independencia y la República, se configurará la tradición criollo asturiana. Dicha tradición jugó un papel muy importante en la vida de la Villa de San José, inclusive marcó la memoria y el relato de la Historia, a través de lo que los cabildantes de la época dejaban asentado en actas.

Al acta fundacional se extravió, por lo tanto, quienes determinaron la fecha de la fundación y su fundador, fueron los integrantes del Medio Cabildo de San José de 1801, presidido por el Alcalde José Larriera. Ahí aparece la fecha del 1° de junio y del "padre fundador" Don Eusebio Vidal, teniente de Dragones de Almanza quien recibió la orden del virrey [Juan José de ]Vértiz, de fundar la villa de San José.

_ Eusebio Vidal es quien ejecuta esa orden.(*)

_Sí. Por un lado la fecha, "el padre" fundador y el proceso fundacional, serán los ejes de mi charla del 1° de junio en el Museo. Hablamos de un tiempo y de una serie de hechos interrelacionados. Por ejemplo, a partir del Bando del virrey Vértiz del 8 de febrero de 1783. En marzo Vértiz designa a Vidal para que ejecute la tarea de la fundación en las inmediaciones del río San José, y había ordenado también la fundación de Minas.

Vidal inicia la tarea fundacional, hace las recorridas en mayo por el territorio, elige el lugar: la rinconada entre el río San José y el arroyo Mallada. Ubica la plaza y lo relativo al amanzanamiento. Vidal fija la "estaca fundadora" que reivindica a los asturianos.

De las 46 familias fundadoras, el 80 % de las familias fundadoras era asturiano. Hubo otras seis que vinieron al año siguiente. Distintas miradas _ Hay historiadores que difieren en cuanto a la constitución del núcleo poblador de San José. Por otro lado, no se sabe por qué se insiste en designar a los de San José como maragatos.

_Hubo solo una familia "maragata", la de Benito Pérez. Inclusive no se sabe con exactitud el origen de la palabra maragato, pero ya "nos" designaban maragatos en sus descripciones, algunos militares españoles que hacían recorridos. Sin embargo se impuso eso de los maragatos para referirse a los de San José. Hay toda una discusión, pero no aparece claro en las referencias de [Carlos]Larriera Bonavita, Aníbal Barrios Pintos…

_¿Qué fuentes de información utilizas? ¿Larriera Bonavita y Barrios Pintos?

_ Sí. También el libro "San José -Apuntes para una historia", de Margarita Patrón. Son referencias. No hay una renovación de fuentes. Lo que puede haber es una preservación de memoria y una reorientación del relato.

Volviendo al proceso fundacional, en las memorias de Vidal de 1794, aparece cuando él describe sus procederes: "Y llegué el 1° de junio al paraje indicado con 40 cabezas de familia y 204 indios misioneros". Ese fue el documento clave que los cabildantes de comienzos del Siglo XIX, tomaron para determinar una fecha y un fundador. Ese fue el relato dominante.

_¿Qué otros aspectos destacas en la charla?

_ La fecha fundacional de San José es una convocatoria obligada, porque es algo autorreferencial para nosotros. Parece que por distintas circunstancias está cayendo en desuso convocar al pasado. La Historia se ocupa de ese pasado que está al servicio de la sociedad, como clave de articulación con el presente y con el futuro.

_ El pasado concebido no como ancla, sino como catapulta.

Así es. En esta charla haremos un recorrido de la tradición criollo-asturiana hasta mediados del Siglo XIX, que tendrá su momento de esplendor luego de la Guerra Grande. Quedará luego la etapa de la modernización, que será el tema del Taller de los días lunes 5, 12 y 26 de junio. Se trata de la identidad maragata desde la Historia, concibiendo a esta como energía que podemos utilizar para enfrentar el presente y el futuro. Esta ciudad tiene un legado y debe relanzarse permanentemente, tomando la idea de la catapulta que señalabas. La tradición criollo asturiana y los desafíos de mediados del Siglo XIX La tradición criollo asturiana que dominaba a mediados del Siglo XIX en San José se verá desafiada en la etapa de la modernización. Soportará por un lado, un duro centralismo colorado de la dictadura de Santos de la etapa del Militarismo y por otro, la modernización del país. Se da la intervención de una nueva tradición inmigratoria europea del Siglo XIX, que es poco estudiada y que transformó a San José. Hubo un choque entre los que estaban y los que llegaron. Entre 1880 y 1890 prácticamente se duplica la población de San José. Se consolida una extranjerización.

_Ya se produjo en la Guerra Grande…

_Vino después de la Guerra Grande, pero se afirmó. Había españoles, italianos, franceses, vascos, entre otras nacionalidades. Hubo un cambio radical en la economía, comercio y los oficios. También aparecen las asociaciones de socorros mutuos: la española(1860), la italiana, la francesa. Los vascos tuvieron una experiencia ahí en 1887. La Sociedad Cosmopolita que se crea es de los criollos, pero abierta a los extranjeros. Esa experiencia de mutualismos de los europeos se profundiza a partir de 1880. Celebraciones de origen europeo Se incorporaron celebraciones de origen europeo. Se comenzó a celebrar el 14 de julio [aniversario de la Revolución Francesa], los italianos a partir de 1885 celebraban el 20 de setiembre la unificación italiana, aniversario del regreso victorioso de Garibaldi a Roma. Las fiestas campestres españolas de noviembre, las romerías…

En los talleres analizo el gobierno de San José de aquellos tiempos en los que regía la Constitución de 1830. Nos detenemos asimismo en la fuerte sociedad civil, que tenía múltiples iniciativas.

Dedicaremos un taller o jornada entera a la tradición inmigratoria europea que transformó a San José. Así llego a una suerte de hipótesis de la identidad maragata como síntesis de esas dos tradiciones. La tradición de los tiempos coloniales y la inmigratoria. La identidad de San José _Una amalgama de tradiciones…

_ Esa amalgama se da en 1900. Puedo dar dos ejemplos: la fundación de la Asociación Rural y la del Club Fraternidad (1901). En esas dos instituciones emblemáticas están representadas esas dos tradiciones que mencioné.

En el proceso de construcción de la identidad maragata converge la vieja tradición criollo asturiana con la que se consolida en los años 1880 y 1890 del Siglo XIX.

_ Hubo todo un esplendor social, económicoy cultural en San José en esa época.

_ Varios inmigrantes hicieron su fortuna en San José, que se instalaron como empresarios. El Teatro Vallbona fue el escenario cultural al que venían compañías españolas, italianas. Era la época de las veladas literarias- musicales, en las que se intercalaba música con recitados. Un San José pujante y en transformación, que pasará de la villa a la ciudad. En 1892 pasa a ser ciudad con el decreto de Herrera y Obes.

Convocamos a toda la gente que se interese por la Historia y que tenga curiosidad de preguntar sobre el pasado. Es importante renovar la vigencia de las raíces. Se trata de reivindicar la identidad local, que no tiene el sitial que se merece. Se preserva la memoria y se realizan balances críticos, nuevas miradas, que no desconectan la Historia, del presente.

En la charla del 1° voy a hablar de la identidad originaria, y en los talleres, de la construcción de la identidad moderna y la posmoderna de San José. Muchas de las preguntas que tenemos hoy tienen parte de su respuesta en el pasado y la Historia no puede estar omisa. (*) En la página 22 de "San José Apuntes para una Historia", de la profesora de Historia Margarita Patrón, ella subtitula: "Vértiz como fundador, Vidal como brazo ejecutor".